Synot liga - Nejsme Benevento, jsme Sparta, chybí Stramaccionu větší respekt

Dnes 11:28 - Trenér Andrea Stramaccioni si posteskl, že si fotbalisté Sparty nezasloužili v dnešním šlágru 10. ligového kola s Plzní prohrát 0:1. Nechtěl se bavit o jednotlivých výrocích rozhodčího Radka Příhody, spíš ho rozladilo, že sudí podle něj obecně nemají k letenskému klubu a například k jeho lídrovi Tomáši Rosickému větší respekt.

"Nechci mluvit o epizodách, o neodpískané penaltě nebo ofsajdu, ale o celkovém respektu k top klubu, jakým je Sparta. Rosický přišel na hřiště, byl třikrát faulován, ale rozhodčí kartu neudělil. Hejda fauloval čtyřikrát, ale kartu dostal až v 70. minutě. Václav Kadlec měl první faul a hned dostal žlutou kartu," řekl na tiskové konferenci Stramaccioni.

"Respektuji výhru Plzně, gratulujeme jim. Ale Tomáš Rosický je legenda. Kdyby někdo v Itálii třikrát takto fauloval Tottiho, dostane kartu. Protože to jsou tvrdé fauly jen za cenu toho, aby ho zastavili. Slyším, o čem rozhodčí hovoří s hráči na trávníku a znepokojuje mě to. Nejsme (nováček italské ligy) Benevento, my jsme Sparta," doplnil jednačtyřicetiletý kouč.

Navzdory porážce svůj tým za výkon chválil. "Každý, kdo zápas viděl, mi potvrdí, že jsme si nezasloužili prohrát. Neříkám, že jsme si rovnou zasloužili zvítězit, ale rozhodně ne prohrát. Všichni odevzdali maximum, měli jsme 18 střel, 11 rohů. Jsme velmi zklamaní," řekl Stramaccioni.

Sparta po jeho letním příchodu ztratila v šesti z deseti kol a na vedoucí Plzeň má po třetině soutěže manko hrozivých patnáct bodů. "Je to pro nás těžké, když ztrácíme 15 bodů. Je za námi teprve třetina liga. Naším cílem zůstává vrátit se na špici, na první dvě místa, která zaručují účast v Lize mistrů. I když po dnešní prohře to bude těžké," uvedl Stramaccioni.

O možném odvolání nechtěl spekulovat. "S majitelem klubu jsem v kontaktu pořád, mluvili jsme spolu před zápasem dnes i včera, také po zápase, kdy přišel do kabiny promluvit s hráči. Soustředím se především na svou práci, abych připravil tým, spekulace nikdy neovlivním," dodal Stramaccioni.

Redakce / ČTK