Synot liga - Sparta podala nejlepší výkon v sezoně, ocenil kouč Plzně Vrba

Dnes 09:30 - Trenér Pavel Vrba připustil, že fotbalisté Plzně vybojovali výhru 1:0 ve šlágru na Spartě spíše srdcem než kvalitnějším výkonem než soupeř. Letenští podle něj podali nejlepší výkon v sezoně, a proto je ještě z boje o titul neodepisuje, byť ztrácejí na Viktorii v prvoligové tabulce hrozivých patnáct bodů.

"Byl to velice těžký zápas, Sparta podle mého názoru odehrála nejlepší zápas v sezoně. Odehráli jsme to dobře a můžeme být šťastní, že jsme v prvním poločase dali gól. Neuhráli jsme to kvalitou jako třeba v Liberci nebo Mladé Boleslavi, ale to proto, že Sparta podala mimořádný výkon. My jsme to spíš ubojovali srdcem," řekl Vrba na tiskové konferenci.

Jeho tým vyhrál i desáté kolo a překonal rekord Sparty v podobě nejlepšího vstupu do ligové sezony. "Rekordy mě nezajímají, zajímá mě stav tabulky po 30. kole. Je teprve třetina a za to prémie určitě nedostaneme. To případně až za titul. Takže radši budu první po 30. kole s nějakými prohrami," uvedl Vrba.

"Po deseti kolech jsme získali všechny body a Sparta jich patnáct ztratila, ale po 20. kole to může být naopak. Nový trenér (Andrea Stramaccioni) nemá jednoduchou situaci, poznává mužstvo, výkony Sparty jdou ale nahoru. Sparta ještě nic nevzdá, bude chtít ještě tabulku zamotat. Situace ale pro ně bude hodně složitá, protože musí honit dva mančafty," dodal bývalý kouč české reprezentace.

Navzdory stoprocentní bilanci vidí ve hře Plzně ještě rezervy. "Máme i hluchá místa, neprocházíme zápasy suverénním způsobem. jsou pasáže, kdy je soupeř lepší, někdy máme i štěstí, ale tak to ve fotbale bývá. Ale já musím mužstvo pochválit, že jdeme tomu štěstíčku naproti. Hráči ukazují obrovskou bojovnost, ve spoustě utkání u kvalitu a vrací se nám to těmi výsledky," doplnil Vrba.

Redakce / ČTK