Synot liga - Lafata: S Plzní nejsme favorit, už musíme hrát jako v play off

Včera 18:25 - Fotbalisté Sparty před šlágrem 10. ligového kola s Plzní ztrácejí na Viktorii hrozivých dvanáct bodů a podle kapitána Davida Lafaty už musejí hrát všechny zbylé zápasy v sezoně jako play off v hokeji. Boj o titul zkušený útočník ještě nevzdal, ale je mu jasné, že Letenští potřebují v neděli nad lídrem tabulky zvítězit a manko snížit.

"Při pohledu na tabulku asi nejdeme do zápasu jako favoriti. Plzeň má vynikající sérii, neztratila ani bod. O to větší motivace pro nás je tu sérii přerušit. Vzhledem k tomu, jakou máme ztrátu, potřebujeme něco smazat. V naší situaci nemůžeme jít do zápasu s ničím jiným, než že chceme vyhrát," řekl na dnešní tiskové konferenci Lafata.

Jeho celek v devíti kolech pětkrát ztratil body a je až pátý. "My už můžeme brát každý zápas jako play off v hokeji, když to přeženu. Musíme se koukat sami na sebe a uvidíme, co z toho na konci vznikne. Myslím, že v uvozovkách už od nás nikdo moc nečeká, ale flintu do žita neházíme," uvedl Lafata.

Věří, že Sparta může zopakovat jarní domácí výhru 2:0 nad Plzní, kterou zdolala po předešlých pěti porážkách. "Kdyby se to opakovalo, určitě bychom se nezlobili. Jestli si dobře vzpomínám, tak až na začátek, kdy nás podržel David Bičík a chytil největší tutovku Plzně, jsme ji do ničeho nepustili. Určitě na to budeme chtít navázat. Jakýkoliv jiný výsledek než výhra je ztráta," uvedl Lafata.

Zatímco jeho týmu úvod sezony nevyšel, Plzeň ještě neztratila ani bod a případnou výhrou na Letné může překonat sparťanský rekord v podobě devíti vítězství v úvodu ročníku 2011/12.

"Plzeň dobře nastartovala sezonu a chytila nějakou šňůru. K tomu mají nespornou kvalitu. Když se tyhle dvě věci sečtou, jsou tam, kde jsou," podotkl Lafata. "Ty rekordy nějak neregistruji. Myslím, že máme o motivaci postaráno a rekord není nějaká motivace navíc. Tohle úplně neprožíváme," dodal šestatřicetiletý kanonýr.

Náboj zápasu podle něj neutrpí tím, že nejde o přímý souboj o čelo. "Na prestiži se nic nemění. Samozřejmě postavení v tabulce není takové, jak bychom chtěli, nebo jak bývalo v minulosti. Ale už jen ten zájem lidí je stejně enormní, jak býval předtím. Největší svátek je asi derby Sparta se Slavií a pak je zápas s Plzní. Ta rivalita je vytvořená hodně i novináři. Je to trošku zvláštní zápas než jiné v lize," podotkl Lafata.

Zápas bude i jeho souboj s plzeňským útočníkem Michaelem Krmenčíkem, který se sedmi góly vede tabulku střelců. "Má výbornou formu, potvrzuje to jak v lize, tak v nároďáku. Já budu věřit, že když mu to tam teď spadlo v nároďáku, třeba se trochu vystřílel a v neděli by to tak nemuselo být. Jako správný útočník těží z dobré formy celé Plzně," dodal Lafata.

