Synot liga - Podle plzeňského trenéra Vrby nemá zápas na Spartě favorita

© worldsoccer.com - Pavel Vrba

0 Líbilo se

Dnes 15:23 - Přestože fotbalisté Plzně mají po devíti kolech první ligy v čele tabulky před pátou Spartou k dobru už dvanáct bodů, podle trenéra Západočechů Pavla Vrby nemá nedělní vzájemný duel na Letné favorita. Bývalý reprezentační kouč stále považuje Pražany za soupeře v boji o titul, ale věří, že Viktoria bude i po víkendovém šlágru spokojenější.

"Myslím si, že ten zápas papírově favorita nemá. Myslím, že je to před zápasem strašně vyrovnané. Sparta je strašně silný soupeř, víme, že nás čeká velice těžký zápas. Na druhou stranu my chceme pokračovat v tom, co jsme načali, a doufám, že i po Spartě budeme spokojeni," řekl pro klubový web Vrba.

Jeho svěřenci v úvodních devíti kolech neztratili ani bod a pokud zvítězí i na Spartě, symbolicky překonají její rekordní vstup do nejvyšší soutěže z roku 2011.

"Přiznám se, že já tyhle rekordy moc nevnímám. Je mi to celkem jedno. Chci se vždy zaměřit na zápas, co nás čeká, a rekordy mě doopravdy moc nezajímají," prohlásil Vrba.

Zatímco jeho tým v úvodu ligy září, Sparta v prvních devíti kolech už pětkrát ztratila body. "V dosavadní části nemá Sparta výsledky, které by si asi představovala. Ale já ji furt beru jako soupeře, který má ty nejvyšší ambice a určitě se nevzdává v boji o titul. Víme, že v tomhle zápase to bude chtít potvrdit a hodně nám to znepříjemnit," uvedl Vrba.

"Ten zápas tentokrát bude mít možná ještě větší náboj, co se týká Sparty. Víme, že soupeř bude hodně nažhavený, bude chtít dokázat, že svou kvalitu má. Já jsem přesvědčený, že ji má, že je jen otázka času, kdy si to sedne. Zatím máme výhodu a doufám, že ji budeme mít i po tomto zápase," dodal Vrba.

Sparta se podle něj po letních změnách a příchodu nového trenéra Andrey Stramaccioniho postupně stabilizuje. "Ze začátku byla výměna hráčů větší, to je prostě příchodem nového trenéra a spousty hráčů. Prošli si obdobím, které je zákonité. Nový trenér poznává hráče. Myslím, že v posledních zápasech se už sestava Sparty stabilizovala a rotace hráčů už nebude taková," dodal Vrba.

Kam dál?

Redakce / ČTK