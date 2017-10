Synot liga - Stramaccioni: Plzeň je právem první, ale věřím, že ji zastavíme

© sparta.cz - Andrea Stramaccioni

Dnes 09:26 - Podle italského trenéra Sparty Andrey Stramaccioniho jsou fotbalisté Plzně lídrem prvoligové tabulky zaslouženě, o to víc ji ale touží s letenským týmem v nedělním šlágru 10. kola porazit. Vzhledem k tomu, že Pražané ztrácejí na Viktorii už dvanáct bodů, bere jednačtyřicetiletý kouč vzájemný souboj na Letné jako finále.

"David Lafata mluvil o tom, že nás do konce sezony čeká každý zápas jako play off. Já k tomu říkám, že je to vlastně jedno takové finále a po finále nás čekají zápasy play off," řekl na tiskové konferenci Stramaccioni.

"Nechceme ztrácet energii tím, že bychom přemýšleli o něčem jiném než o nedělním zápase, o 90 minutách, které nás čekají. Pokud se budeme věnovat pohledům na tabulku, bude to vyvíjet negativní energii. Víme, že hrajeme doma, před fanoušky a máme velkou šanci to zvládnout. I kvůli tomu, že máme v týmu hodně hráčů, kteří na jaře zvládli tady doma Viktorii porazit," připomněl Stramaccioni výhru 2:0, u které ještě nebyl.

Zatímco Sparta je po jeho letním příchodu v tabulce až pátá, Plzeň bez ztráty bodu kraluje soutěži. "Pro ně je důležité, že mají velmi dobrou skladbu hráčů, kteří znají to prostředí. Již nějakou dobu tam působí a není třeba měnit tolik věcí. Také trenér, přestože působil u české reprezentace, se vrátil do prostředí, které zná," řekl Stramaccioni o plzeňském kouči Pavlu Vrbovi.

"Z mého pohledu bylo velmi důležité, že některé zápasy Plzně rozhodly maličkosti, v posledních minutách. Jako například s Olomoucí, s Jabloncem. To dává týmu sebevědomí a sílu. Viktoria si zaslouží být aktuálně první v tabulce, tím spíš je to pro nás velmi důležitý zápas. Respektuji trenéra Vrbu, sérii, kterou s Plzní udělal. Ale věřím, že ji v neděli zastavíme," dodal Stramaccioni.

Zatím neví, zda nasadí veterána Tomáše Rosického. "Po zápase na Dukle byl týden mimo trénink s týmem, léčil si menší zranění. V pondělí se vrátil do tréninku s týmem, bude mezi hráči, s kterými budeme počítat do zápasu. Ale neřeknu, jestli bude v základu, nebo začne na lavičce," řekl Stramaccioni.

"Dobrou zprávou je, že Semih Kaya je zpátky v tréninku s týmem, i když ještě nebude připravený na neděli. Costa ještě není uzdravený a otazník visí nad Martinem Frýdkem," doplnil italský trenér.

Připustil, že zatím není spokojený s izraelským záložníkem a drahou letní posilou Talem Ben Chaimem. "Zatím neprokázal to, co měl do týmu přinést, jaká byla očekávání s jeho příchodem. Umím si představit, jaké to je, když poprvé v životě přijdete do jiné kultury, cizí země. Nepomohly mu ani problémy s kolenem. Já i klub od něj očekáváme víc, ale první, kdo očekává víc od sebe, je on sám," dodal Stramaccioni.

Redakce / ČTK