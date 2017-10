Synot liga - V závěru podzimu bude ve fotbalové lize poprvé použito video

© World Soccer Talk - Do českého fotbalu míří video

Dnes 12:18 - Ještě do konce letošního roku bude v první fotbalové lize poprvé použito video. Ligové grémium Ligové fotbalové asociace dnes jednohlasně schválilo zavedení videorozhodčího do profesionálních soutěží a nový projekt bude nasazen v ostrém online režimu do jednoho vybraného utkání z posledních tří kol podzimní části nejvyšší soutěže.

LFA momentálně testuje video v juniorské lize. "Příští pondělí máme v plánu opět testovat v utkání juniorské ligy v Horních Počernicích mezi Slavií a Bohemians 1905. A myslím, že v lize bude vybrán jeden ze zápasů 14., 15. nebo 16. kola. Vzhledem k tomu, že hodláme využít televizní kamery, tak rozhodne přímý televizní přenos," řekl na tiskové konferenci výkonný ředitel ligy Tomáš Bárta.

"Dříve to nedokážeme urychlit, protože celý proces má nastavená pravidla, nějakou časovou osu. Jsme samozřejmě v kontaktu s FIFA a (mezinárodní pravidlovou komisí) IFAB," doplnil Bárta.

LFA musí pro každý zápas, v němž bude chtít použít video, poslat žádost na FIFA. "Je to speciální elektronický formulář, který zasíláme i na každý zápas juniorské ligy. Musíme vědět, kdo bude videorozhodčí, jeho asistent, kdo bude operátor v přenosovém vozu, kdo bude technik u hřiště a kdo bude hlavní rozhodčí," prohlásil Bárta.

Video už bylo využito například na začátku října v utkání juniorské ligy mezi Spartou a Slavií. V pražském derby se například poprvé v českém fotbale stalo, že sudí na základě opakovaného záběru odvolal pokutový kop a útočícímu hráči místo toho udělil žlutou kartu za simulování.

Redakce / ČTK