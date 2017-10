Synot liga - Slavii zařídil výhru dvěma góly Necid, vedoucí Plzeň přidala devátý triumf

© slavia.cz - Tomáš Necid

0 Líbilo se

Dnes 20:20 - Vedoucí celek české fotbalové ligy Viktoria Plzeň prochází celou soutěží nadále naprosto neohroženě. Vyhrál i v devátém utkání v řadě, když tentokrát obrátil vývoj zápasu proti Bohemians. Tři body si připsala také Slavia, která v Edenu zdolala Zbrojovku Brno o čemž dvěma góly rozhodl Tomáš Necid.

Plzeň 2:1 Bohemians

Branky: 53. Krmenčík, 83. Havel - 42. Mašek. Rozhodčí: Berka - Pospíšil, Flimmel. ŽK: Havel, Kopic - Nečas, Luts, Kabajev, Dostál. Diváci: 10.712.

Plzeň: Kozáčik - Řezník, Hejda, Hájek, Havel - Hořava (81. Ivanschitz), Hrošovský - Petržela (46. Zeman), Kolář (46. Bakoš), Kopic - Krmenčík. Trenér: Vrba.

Bohemians: Fryšták - Dostál, Hůlka, Šmíd, Kocič - Jindřišek, Hašek ml. - Vaníček, Mašek (53. Nečas), Luts (81. Reiter) - Tetteh (62. Kabajev). Trenér: Hašek st.

Jako první na branku vystřelil krátce po výkopu hostující Hašek, který Kozáčika nezaskočil. Plzeň měla problémy s obranným blokem soupeře. Defenziva Bohemians zblokovala ránu Řezníka i Koláře, Havel pak pálil nad branku.

Domácí dál marně obléhali šestnáctku Bohemians, a když už do nějaké střelecké příležitosti dostali, chyběla jim přesnost. Jako v případě hlaviček Krmenčíka. Ve 42. minutě nečekaně otevřeli skóre Pražané. Vaníček nacentroval do šestnáctky, Mašek přeskočil Hejdu a přesnou hlavičkou překonal Kozáčika.

Plzeňský trenér Pavel Vrba poslal do druhého poločasu Zemana a Bakoše. Právě zkušený slovenský útočník mohl po dvou minutách na hřišti vyrovnat, tvrdou ránu však zastavil gólman Fryšták.

V 53. minutě už to Západočechům vyšlo. Zeman z přímého kopu nacentroval do šestnáctky, Fryšták podběhl míč a Krmenčík hlavou vyrovnal. Nejlepší střelec soutěže zaznamenal sedmou trefu v sezoně. "Viktoriáni" pak sevřeli soupeře v jeho šestnáctce. Do největší šance se dostal bek Řezník, kterého však zblízka výtečně vychytal brankář Bohemians.

Okolo 70. minuty obrovský plzeňský tlak polevil a Bohemians se začali opět dostávat do hry. Po několika náznacích běžel náhradník Kabajev sám na Kozáčika, ale slovenský brankář jeho ránu výborně vytáhnul na roh.

V 83. minutě domácí dokonali obrat. Na další Zemanův centr si naskočil Havel a hlavou překonal Fryštáka. Krajní bek si proti mateřskému celku připsal premiérový gól v dresu Viktorie.

Slavia 2:0 Brno

Branky: 44. a 75. Necid. Rozhodčí: Nenadál - Moláček, Myška. ŽK: Hušbauer - Gáč. Diváci: 11.467.

Slavia: Laštůvka - Bořil, Jugas, Deli, Sobol - Ngadeu - Sýkora (61. Stoch), Hušbauer, Altintop (71. Van Buren), Danny (82. Souček) - Necid. Trenér: Šilhavý.

Brno: Halouska - Gomes, Jovanovič, Gáč, Vraštil - Sedlák, Polák - Fortes (82. Přichystal), Kratochvíl (66. Juhar), Lutonský - Michal Škoda (75. Koné). Trenéři: Přerost a Dostálek.

Brno se potýkalo s problémy se skládáním defenzivy, vypadli zranění Pavlík, Jablonský a potrestaný brankář Melichárek. Trenérské duo Přerost, Dostálek tak nasadilo na pravý kraj obrany Portugalce Gomese, který přišel tento týden z tamní druhé ligy. V brance poprvé od začátku nastoupil Halouska.

A právě mladý gólman byl od začátku hlavní postavou brněnského týmu. Slavia měla velkou převahu, ale nedařilo se jí Halousku překonat. Hned v úvodu si brněnský brankář poradil se střelou Hušbauera a následnou hlavičkou Altintopa. Deli zase hlavou trefil pouze břevno a neuspěl ani Necid.

V osmé minutě už sice Slavia míč do branky dostala, ale gól navrátilce do sestavy po zranění Dannyho neplatil kvůli ofsajdu. Krátce poté napálil tyč Hušbauer.

A Halouska zářil dál, když zlikvidoval pokus Altintopa, Deliho hlavičku pod břevno a na brankové čáře zasáhl i proti Jugasovi. Ve 44. minutě už ale inkasoval. Hušbauer poslal z levé strany centr, na přední tyči si ho našel Necid, a i když mu obránce visel na zádech, umístil hlavou míč do branky.

I ve druhé půli se hrálo převážně na hostující polovině, ale Altintop, Sýkora, Danny ani Van Buren nedokázali přidal druhou branku. Až v 75. minutě Van Buren nacentroval na zadní tyč, kde Necid zblízka podruhé dostal míč do sítě. Dva góly v ligovém utkání dal naposledy v říjnu 2015 za Bursaspor, od té doby se mu to povedlo jen třikrát v poháru.

Další nedělní výsledky

Jihlava - Olomouc 0:1 (87. Houska)

Ostrava - Zlín 2:2 (38. de Azevedo, 57. Baroš (pen.) - 3. Džafić, 21. Mehanović)

Jablonec - Mladá Boleslav 3:1 (27. a 50. Jovović, 38. Tecl - 64. Mebrahtu)

Kam dál?

Jan Preisler / FotbalPortal.cz, ČTK