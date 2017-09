Synot liga - Limberský musí se zlomeninou v obličeji na operaci

© fcviktoria.cz - David Limberský

Dnes 16:04 - Fotbalista Plzně David Limberský si ze sobotního ligového utkání s Mladou Boleslavi obnesl komplikovanou zlomeninu v obličeji a musí na operaci. Doba léčby zatím není známá. Zkušený obránce ale určitě přijde o čtvrteční duel Evropské ligy s Beer Ševou a následný ligový zápas s Bohemians Praha 1905.

Bývalý reprezentant utrpěl zranění v 78. minutě, kdy ho mladoboleslavský útočník Nikolaj Komličenko udeřil loktem do obličeje při snaze dostat se do šance. Limberský byl odvezen do nemocnice, kde rentgen zlomeninu neobjevil. Následné podrobné vyšetření v Plzni však odhalilo zlomeninu jařmového oblouku, tedy spojení lícní kosti s horní čelistí a spánkovou kostí.

"Bezprostředně po utkání nic nenasvědčovalo vážnosti zranění, nicméně další důkladná vyšetření během neděle odhalila komplikovanou zlomeninu jařmového oblouku. Dnes tedy podstoupí nutnou operaci. Doba jeho rekonvalescence a následného návratu do plného tréninku se v tomto případě nedá odhadnout," řekl mluvčí plzeňského klubu Václav Hanzlík.

Zatím tak není jisté, zda se Limberský stihne vrátit alespoň s ochrannou maskou na duel se Spartou, hraný po reprezentační pauze 15. října. Zkušenou plzeňskou oporu zatím na levém kraji obrany nahradí bývalý reprezentant do 21 let Milan Havel, který přišel v létě z Bohemians poté, co se v přípravě zranil právě Limberský a hrozilo, že nestihne start sezony.

Redakce / ČTK