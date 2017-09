Synot liga - Krmenčík vedení mezi kanonýry neřeší, raději chce s týmem titul

© fcviktoria.cz - Michael Krmenčík

Dnes 11:12 - Útočník Michael Krmenčík dvěma góly rozhodl o výhře plzeňských fotbalistů v Mladé Boleslavi 2:0, v posledních čtyřech kolech zaznamenal pět branek a s šesti trefami je aktuálně nejlepším kanonýrem soutěže. Korunu pro krále střelců ale rád vymění za to, když s Viktorií udrží současné vedení v tabulce a získá mistrovský titul.

"Vést tabulku kanonýrů je hezké, ale já jsem to nikdy neřešil. Radši budu první s týmem, než abych dával nejvíc gólů a nahrávek. Chtěl bych být první týmově než nějaký osobní cíl. To vůbec," řekl novinářům Krmenčík.

V Mladé Boleslavi skóroval ve třetí a čtrnácté minutě po dvou centrech z levé strany od Davida Limberského. "Vím, že to občas Limba takhle dává pod sebe. Jednou mě to trefilo na volej, podruhé jsem si počkal na zadní tyči. Myslím, že už to asi nebylo ani těžké, nějak jsem to trefil pod víko," konstatoval čtyřiadvacetiletý Krmenčík.

Do svého vystřídání v 88. minutě měl 74 minut na to, aby přidal třetí gól. Dvě branky v jednom utkání dal už pošesté v ligové kariéře, ale premiérového hattricku se znovu nedočkal.

"Chtěl jsem to zkusit, měl jsem dvě šance. Nohou i pak hlavičkou jsem to trefil kousek vedle. Asi to trochu zamrzí, když jsem ještě hattrick v nejvyšší soutěži nedal, ale třeba to přijde časem," uvedl reprezentační útočník.

Jeho celek vyhrál i osmý ligový zápas a vede tabulku o sedm bodů před Olomoucí a o osm před mistrovskou Slavií, která remizovala ve Zlíně. "Zlín je doma těžký soupeř. Je to hezké, ale ještě nejsme ani v půlce ligy. Zajíci se budou počítat až po honu. Musíme si to v hlavách nastavit tak, že se vůbec nic neděje a že prostě jedeme dál," podotkl Krmenčík.

Připustil ale, že vítězná série zvedá hráčům sebevědomí. "Myslím, že to jde vidět, že si všichni věříme, že nás fotbal baví. A je to asi pastva pro oči," uvedl Krmenčík.

Těší se na čtvrteční zápas 2. kola základní skupiny Evropské ligy proti Hapoelu Beer Ševa, v němž se může v pohárech vrátit do sestavy po odpykání třízápasového trestu za vyloučení. "Hrajeme doma s dobrým soupeřem. Asi by to chtělo vyhrát a ukázat fanouškům, že i tu Evropu umíme hrát," dodal Krmenčík.

Jeho přínos pro tým pochválil i trenér Viktorie Pavel Vrba. "Já jsem rád, že Michal je tady. Že klub ho i přes nabídku, kterou na něj měl, nepustil. Pro nás je hodně důležitým hráčem. Střílí góly, dokáže se prosadit jeden na jednoho, je rychlý. Jsem rád, že nám minimálně do konce podzimu pomůže," uvedl Vrba.

