Synot liga - Před měsícem nebyl Kadlec v nominaci, nyní sestřelil Teplice

Dnes 15:38 - V úvodu sezony fotbalista Václav Kadlec několikrát chyběl v nominaci na utkání a před měsícem se spekulovalo o jeho možném odchodu ze Sparty. Pětadvacetiletý útočník však nakonec na Letné zůstal, před týdnem v derby na Slavii se vrátil do základní sestavy a dnes dvěma góly rozhodl o ligové výhře Pražanů 3:0 nad Teplicemi.

"Je to otočka o 150 stupňů. Nikdo ale neříká, že se to zase nemůže otočit na druhou stranu. Musím pořád jet v tomhle módu a nepolevit," řekl novinářům Kadlec.

"Snažil jsem se jet pořád to samé, tvrdě pracovat a doufat, že se to otočí. Snad se to pomalu otáčí," doplnil hráč s patnácti starty a třemi góly v reprezentačním A-týmu.

V úvodu sezony ho nový italský trenér Sparty Andrea Stramaccioni několikrát nenominoval k utkání. "Měl jsem s Vaškem tři nebo čtyři pohovory. Pro mě je to velmi dobrý hráč, ale neměl takový přístup. Poté se zrodil náš současný vztah. Václav začal trénovat na 100 procent, aby ukázal, jak je cenný. Když jsem viděl, že poctivě trénuje, postavil jsem ho. Ukazuje mi, co umí. Pro Spartu je nejlepší na pozici devět. Ale musí v těch výkonech pokračovat," řekl Stramaccioni.

Kadlecovi se dostalo velké podpory od fanoušků. "Jsem za to rád. Nevím, jak je to možné. Snažím se tomu dávat vše a vypadá to, že to fanoušci vidí," usmál se Kadlec. "Celou dobu jsem chtěl zůstat. Nikam jsem odcházet nechtěl, takže jsem rád," doplnil.

V soutěžním duelu skóroval poprvé od 20. května a dva góly dal naposledy před rokem v Evropské lize Interu Milán. "Na jaře jsem toho víceméně moc neodehrál, takže to asi bylo moje nejlepší utkání od Interu," srovnával Kadlec.

Trefil se v 16. a 57. minutě po přihrávkách od Ondřeje Zahustela. "Víme, že máme v Husťovi velkou sílu v tomhle, že má výborný souboj ve vzduchu a výborný centr. Víme, že můžeme tuhle možnost využívat," uvedl Kadlec.

Na svůj první hattrick v české lize nedosáhl. "Samozřejmě mě to napadlo, ale sám jsem si to zkazil tím, jak jsem běžel sám. Dřevák," smál se. "Kéž by příště," dodal.

Jeho celek po prohraném derby využil sobotního zaváhání Slavie a přiblížil se k ní na dva body. Na vedoucí Plzeň ale Sparta ztrácí deset bodů. "Myslím, že to byl asi náš nejlepší výkon v sezoně. Důležité to je, ale zápasů je ještě strašně moc. Plzeň to už má nějakým způsobem ve svých rukách. Hraje velmi dobře a jestli tak bude pokračovat, bude to velmi těžké," řekl Kadlec.

