Synot liga - Stramaccioni bojkot "kotle" příliš nevnímal a ocenil Křetínského

Dnes 10:25 - Trenér Andrea Stramaccioni se snažil nevnímat bojkot radikální části sparťanských příznivců, kteří při dnešním utkání fotbalové ligy s Teplicemi nebyli na svých místech a v prázdném sektoru transparentem "Arrivederci Stramaccioni" vyzývali italského kouče k odchodu. Ocenil, že jeho svěřenci na kritiku po nepovedeném derby odpověděli nejlepším výkonem sezony i dosud nejvyšší výhrou 3:0, a byl rád, že mužstvo v kabině navštívil majitel letenského klubu Daniel Křetínský.

"Soustředím se pouze na to, jak připravit tým. Samozřejmě chápu, že Sparta není poslední tři roky příliš úspěšná a fanoušci nejsou spokojení. My je ale potřebujeme. Řekl jsem hráčům, aby na hřišti nechali vše a myslím, že to splnili. Dokázali fanouškům, že bojovali za tým," řekl na tiskové konferenci Stramaccioni.

Jeho celek poprvé v sezoně vstřelil v jednom utkání tři góly. "Z pohledu kompaktnosti a kvality vepředu to byl zatím náš nejlepší zápas v sezoně. Hráli jsme dobře už v určitých pasážích některých předchozích zápasů, například proti Karviné nebo 30 minut proti Slovácku. Ale dnes jsme byli nebezpeční až do konce, tým nepřestal hrát. Musíme v tomhle trendu pokračovat," uvedl italský trenér.

Ocenil, že za týmem dorazil do kabiny po utkání i majitel Křetínský. "To bylo pro hráče i celý realizační tým velice důležité. Potřebujeme všichni táhnout za jeden provaz a držet pohromadě, přítomnost pana Křetínského to podtrhla," řekl jednačtyřicetiletý trenér.

Letenští navzdory dnešní hladké výhře ztrácejí po osmi kolech ligy na vedoucí Plzeň deset bodů, Stramaccioni se ale snaží nepřipouštět si tlak. "Pro nového trenéra z ciziny je těžké hned porozumět českému fotbalu. Vyměnilo se tu 12 hráčů, kabina si musí sednout. Nový kouč zkrátka potřebuje čas. Víme samozřejmě, že výsledky jsou nutné a pracujeme tak, aby Sparta byla v co nejlepší formě co nejdříve," uvedl Stramaccioni.

