Synot liga - Kouč Sparty Stramaccioni svou pozici po prohře v derby neřeší

Dnes 14:29 - Fotbalisté Sparty prohráli v pražském derby na Slavii 0:2 a po sedmi kolech první ligy mohou v případě výhry Plzně v pondělní dohrávce se Zlínem ztrácet na vedoucí příčku tabulky už deset bodů, italský trenér letenského celku Andrea Stramaccioni ale svou pozici neřeší. Po porážce v Edenu litoval, že rozhodčí neměli při sporných momentech k dispozici video technologii.

"Všichni jsme zklamaní. Zažil jsem hodně derby zápasů, takže vím, že v případě výhry jste nejlepší, v případě prohry nejhorší. Procházíme si ale něčím, co je větší výzvou než pouze jeden zápas. Nepřemýšlím po každém zaváhání na to, se stane. Snažím se profesionálně dělat svou práci. To ale neznamená, že nám není líto, že jsme prohráli, zvlášť kvůli fanouškům, které jsme zklamali," řekl na tiskové konferenci Stramaccioni.

Jeho svěřenci prohráli na Slavii góly Milana Škody a Josefa Hušbauera z druhé půle. Už úvodní dějství ale nabídlo několik zajímavých a sporných momentů. Nejprve rozhodčí mohl odpískat zákrok na unikajícího Václava Kadlec a vyloučit domácího Jana Bořila. Krátce nato zase sudí neuznali gól Škodovi, přestože míč zřejmě už přešel brankovou čáru.

"V některých zemích video technologie testují, nebo je již zavedli. V zápasech, jako je tento, by to určitě bylo užitečné a pomohlo by to rozhodčím, kteří dnes z mého pohledu chybovali v neprospěch obou týmů," podotkl Stramaccioni.

"Rozhodčí nebyl dneska v ideálních pozicích, aby mohl posoudit jak střet Bořila s Kadlecem, tak neuznaný gól Slavie. Pokud bychom měli goal-line technologii, byl by gól uznaný. Zápas mohlo stejně tak změnit, kdyby byla udělena červená karta Bořilovi," přemítal Stramaccioni.

"Neříkám to jako kritiku rozhodčích, ale má to určitě dopad i na psychiku samotných hráčů. Naši hráči byli naštvaní po faulu Bořila na Kadlece, domácí byli naštvaní kvůli neuznanému gólu. Český fotbal jde nahoru a video si zaslouží," mínil trenér, který působil v Panathinaikosu Atény, Interu Milán či Udine.

Litoval, že sparťané inkasovali rozhodující gól po standardce. "Přitom jsme na tom v týdnu hodně pracovali. Věděli jsme, že Slavia bude mít na hřišti čtyři hráče jako Škoda. O to víc jsem naštvaný, že zápas rozhodla standardka," uvedl Stramaccioni.

Před inkasovaným gólem fauloval Costa, který byl navíc v závěru po dvou žlutých kartách v krátkém sledu vyloučen. "Na Costově výkonu se projevilo, že tam došlo k něčemu mezi ním a Škodou. Ztratil koncentraci a udělal tři hloupé fauly. Nechci ho hanit, ale tím závěrem svůj výkon pokazil. I když to pro něj nebylo jednoduché, protože až do pátku se připravoval na to, že bude hrát na levé straně obrany, což se ale nakonec muselo změnit. Není to jeho pozice," podotkl Stramaccioni.

