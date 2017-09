Synot liga - Sudí Hrubeš neměl kvůli ruce uznat branku Olomouce proti Slavii

© slavia.cz - Slavia v utkání s Olomoucí

0 Líbilo se

Dnes 07:51 - Sudí Karel Hrubeš neměl fotbalistům Olomouce uznat vyrovnávací gól na konečných 1:1 v sobotním ligovém duelu se Slavií. Podle komise rozhodčích totiž branka padla v rozporu s pravidly, jelikož Václav Jemelka jí dosáhl rukou.

Ve 40. minutě Olomouc rozehrála standardní situaci, následoval centr do vápna, kde Jemelka šel do souboje s protihráčem a v pádu se od něj odrazil míč do branky. Gól platil, i když opakované záběry odhalily, že míč se odrazil od Jemelkovy ruky, což stoper Sigmy přiznal i v pozápasových rozhovorech.

Sudí Hrubeš však jeho ruku přehlédl. "Hráč Slavie míč zasáhl a od hráče Olomouce se odrazil do branky. Neviděl jsem tam porušení pravidel, proto jsem to uznal," řekl po zápase. Po zhlédnutí záznamu však připustil, že gól platit neměl.

Hrubé chyby se podle komise dopustil Zbyněk Proske. V duelu mezi Jihlavou a Duklou neuznal ve třetí minutě nastaveného času branku hostů, kteří prohráli 2:3.

Platit naopak neměl druhý gól Sparty při výhře 2:0 nad Karvinou. Asistent sudího Zdeněk Koval měl totiž podle komise odmávat ofsajd vzhledem k tomu, že při střele Davida Hovorky stál v ofsajdovém postavení jeho spoluhráč Ondřej Zahustel, který ovlivnil brankáře hostů.

Redakce / ČTK