Synot liga - Plzeň přejela Liberec a Slavia brala v Olomouci jen bod

Včera 20:15 - Nadále stoprocentní je v domácí ligové soutěži Viktoria Plzeň. Dnes vyhrála na stadionu U Nisy nad Slovanem Liberec hladce 3:0 a na druhou Slavii má náskok již šesti bodů. Sešívaní totiž jen remizovali na půdě nováčka z Olomouce 1:1.

Olomouc 1:1 Slavia

Branky: 40. Jemelka - 9. Škoda. Rozhodčí: Hrubeš - Nádvorník, Hájek. ŽK: Falta, Manzia, Zahradníček - Hušbauer, Jugas, Ngadeu, Bořil, Necid. Diváci: 9171.

Olomouc: M. Buchta - Sladký, Radakovič, Jemelka, Vepřek - Zahradníček, Houska, Kalvach, Falta (90.+5 Hála) - Plšek (77. Texl) - Chorý (57. Manzia). Trenér: Jílek.

Slavia: Laštůvka - Frydrych, Jugas, Ngadeu, Bořil - Souček - Van Buren (81. Sobol), Altintop (69. Necid), Hušbauer, Stoch (60. Zmrhal) - Škoda. Trenér: Šilhavý.

Olomouc do utkání šla bez svého trenéra Václava Jílka, kterého kvůli nemoci musel zastoupit asistent Ladislav Onofrej. Hned ve třetí minutě ho mohl rozveselit Zahradníček, který se dostal za obranu hostů, ale při snaze o přehození brankáře minul branku.

Naopak kanonýr Škoda se na druhé straně o pět minut později nemýlil. Hanáci zaváhali ve středu hřiště, míč získal Hušbauer a do sóla vyslal Škodu, který s přehledem prostřelil Buchtu. Střelec Slavie navíc mohl zvýšit v 17. minutě, po chybě olomoucké obrany opět mířil sám na brankáře, ale obloučkem minul.

Sigma se ještě před přestávkou radovala z vyrovnání. Po standardní situaci centroval do vápna krajní obránce Vepřek, míč dolétl ke stoperovi Jemelkovi, který v pádu dotlačil míč do branky rukou, sudí Hrubeš, který zastoupil zraněného kolegu Královce, však po konzultaci s asistentem gól uznal. "Trefil jsem to hlavou, ramenem a nakonec to bylo asi rukou," připustil v televizním rozhovoru Jemelka, pro kterého šlo o první ligový gól kariéry.

Hráči Slavie v úvodu druhé půle spíše vyčkávali a jeden kontr se jim málem vydařil už v 53. minutě. Do protiútoku se po křídle vydal Van Buren a ve vápně našel Škodu. Ten pohotově zakončoval, do jeho střely lehce zasáhl Buchta a míč pouze orazítkoval břevno.

Olomouc odolávala, ale v závěrečné desetiminutovce se nechala zatlačit. Skvělého brankáře Buchtu nejprve ohrozila tečovaná střela Necida, kterou vyrazil nad břevno a po následném rohu si olomoucký gólman poradil i s ranou Ngadeua k tyči.

Vítězný gól měl na malém vápně na noze navrátilec Necid. Forvard Slavie pálil z otočky, ale proti střele rychle zasáhl Buchta a vytěsnil míč mimo. Následně chytnul i ránu Zmrhala a pokus Frydrycha a uhájil Hanákům zisk bodu.

Liberec 0:3 Plzeň

Branky: 7. Krmenčík, 20. Petržela, 78. Kopic. Rozhodčí: Marek - Blažej, Paták. ŽK: Karafiát, Folprecht - D. Kolář, Hájek. Diváci: 6530.

Liberec: O. Kolář - Kúdela, Mikula, Karafiát - Coufal, Breite, Folprecht (59. Vácha), Potočný - Ševčík - Kerbr (76. Voltr), Havelka (46. Pulkrab). Trenér: Trpišovský.

Plzeň: Kozáčik - Řezník, Hejda, Hájek, Limberský - Živulič, Hrošovský - Petržela (82. Zeman), D. Kolář (71. Hořava), Kopic - Krmenčík (77. Řezníček). Trenér: Vrba.

Liberecký trenér Trpišovský se pokusil překvapit soupeře rozestavením s třemi obránci, ale tah mu příliš nevyšel. Hostům se otevíral prostor pro brejky a hned první z nich v sedmé minutě proměnili. Petržela vysunul kolmicí Krmenčíka, ten šel sám na Koláře, udělal mu kličku a do prázdné branky vstřelil svůj třetí gól v ligové sezoně.

Viktoria využívala vysokého postavení domácích k rychlým protiakcím. Ve čtrnácté minutě ještě Petržela po Kopicově přihrávce z první minul, ale o šest minut později už se radoval. S autorem vedoucí trefy Krmenčíkem si vyměnili role, Petržela se po přihrávce od hostujícího útočníka vyhnul ofsajdu a střelou mezi nohy překonal Koláře. Záložník Viktorie skóroval v soutěžním duelu poprvé od konce dubna.

Rychlé branky zápasu pomohly. Slovan se musel tlačit dopředu a ve zbytku první půle několikrát neměl daleko ke snížení. Ševčíkův pokus ale zblokovala plzeňská obrana a Coufalovu ránu vyrazil na roh Kozáčik. Ve 39. minutě šel stejný hráč sám na hostujícího gólmana, ale nepropálil ho. Na druhé straně hlavičkoval těsně nad Krmenčík.

Na startu druhé půle mohl úřadující vicemistr své vedení navýšit. Kopic se v 52. minutě z voleje opřel na hranici vápna do balonu a povedeným volejem orazítkoval břevno. Po hodině hry nasadil domácí kouč do hry Váchu, který si připsal první start po návratu ze Sparty.

Liberec se snažil o snížení, ale k vyložené šanci se nemohl dostat, jen k několika závarům a střelám vedle. Naopak v 78. minutě hosté znovu překonali domácí ofsajdovou past a Kopic po Petrželově přihrávce doklepl balon do prázdné branky. Viktoria čtrnáctým gólem v ligové sezoně potvrdila pozici týmu s nejlepším útokem. Slovan se nedočkal ani čestné trefy, Ševčíkovu hlavičku totiž vytáhl Kozáčik.

Další výsledky

Bohemians - Slovácko 1:0 (65. Hašek ml.)

Ostrava - Jablonec 2:2 (78. Hrubý, 82. J. Šašinka - 4. Tecl, 63. Kysela)

Zlín - Teplice 2:0 (30. Mehanovič, 82. Traoré)

Jan Preisler / FotbalPortal.cz, ČTK