Synot liga - Van Buren myslel na hattrick, ale i první dva góly v lize bral

Dnes 09:22 - Až ve svém čtrnáctém startu v české lize se nizozemský útočník Mick van Buren dočkal svých prvních dvou gólů. Stejně jako ve středu v odvetě Ligy mistrů proti APOELu Nikósie zastoupil za hrotu útoku nemocného Milana Škodu a úvodními dvěma brankami nasměroval fotbalisty Slavie k pohodlné výhře 4:0.

"Dal jsem nějaké góly v domácím poháru, ale v lize jsou to mé první góly. Jsem velmi šťastný, že jsem dokázal konečně skórovat i v lize," řekl novinářům Van Buren. "A jestli mě to bude něco stát? Musím se zeptat kapitána, vím, že je to v Česku zvyk," doplnil útočník, který ve čtvrtek oslavil 25. narozeniny.

Proti Boleslavi otevřel skóre ve čtrnácté minutě hlavou s pomocí tyče a ve 40. minutě přidal pojistku. "Ta hlavička byla těžší. Když jsem viděl, že to tam spadlo, byl jsem rád. Kdyby to šlo pět centimetrů doprava, mohlo se to odrazit zpět do hřiště," podotkl Van Buren. "Druhý gól to byla dorážka pravou nohou. Dva dobré centry, dva góly, jsem šťastný," dodal Van Buren, který přišel do Slavie vloni v létě.

Připustil, že si dělal zálusk na třetí trefu. "Když máte dva góly do poločasu, samozřejmě, že vždy myslíte na hattrick. Jeden gól si pak dal soupeř sám. Ale dva góly a výsledek 4:0, to je taky velmi dobré," poznamenal Van Buren.

Slavia proti Boleslavi dala více branek než za předchozí čtyři kola a gólově se prosadila po 356 minutách. "Odehráli jsme některé slušné zápasy a problém byl jen v tom, že jsme nedávali góly. Myslím, že jsme toho ani moc nezměnili. Je to o tom, že když dáte jeden dva góly, tak ty další přijdou mnohem snadněji. To byl ten hlavní důvod," řekl Van Buren.

Po zápase předříkával tradiční slávistickou děkovačku. "Musím se naučit text o trochu lépe, rozuměl jsem jen velmi málo. Řekli mi slova, trochu jsem ten pokřik znal. Snažil jsem se, ale je to velmi těžké naučit se český jazyk," podotkl Van Buren.

Redakce / ČTK