Synot liga - Už se to blíží ke konci, řekl Lafata po 400. ligovém utkání

Dnes 11:19 - Typickým způsobem oslavil David Lafata svůj jubilejní 400. ligový zápas, když fotbalistům Sparty jediným gólem vystřelil výhru 1:0 nad Slováckem. Byl to pro něj už 196. zásah v české lize a 201. trefa v nejvyšších soutěžích. Radost měl ale především z toho, že si mohl se spoluhráči užít vítězný pokřik.

"Mockrát jsme zatím nevyhráli, takže noví kluci ten pokřik moc neznají. Hlavní je, že bylo co slavit. Jestli se od vítězství nad Slováckem můžeme odrazit, to se ukáže za týden v Brně. Musíme zůstat na zemi a dál poctivě makat," prohlásil Lafata.

Sparta si v utkání vytvořila několik velkých šancí, nejvíce za dosavadní sezonu. "Zejména v první půli jsme asi hráli nejlépe v sezoně. Dopředu to bylo dobré, ale neproměňovali jsme šance. Mohlo to být klidnější, kdybychom je proměnili. Pak se Slovácko dostalo do hry a trefilo tyč, ale naštěstí jsme to dotáhli do vítězného konce," oddechl si kapitán Sparty.

Právě on zařídil výhru. V 60. minutě odcentroval z levé strany Tal Ben Chaim a Lafata hlavou překonal do té doby neprůstřelného brankáře Milana Heču.

"Už při první šanci, kterou jsem neproměnil, mi poslal krásný centr. Podruhé už to vyšlo. Do takových akcí se musíme dostávat víc, snad jich bude přibývat," řekl Lafata, kterému sudí neuznali druhý gól kvůli těsnému ofsajdu. "Měl jsem pocit, že to šlo zpátky, ale trochu to asi ofsajd byl. Nedá se nic dělat," dodal.

Z dosažení mety 400 startů v lize příliš velkou radost neměl. "Znamená to pro mě, že už se asi blížím ke konci," prohlásil s úsměvem pětatřicetiletý kanonýr.

Více ligových startů nasbíralo jen 14 fotbalistů. Na český rekord v podobě 465 duelů současného kouče Slavie Jaroslava Šilhavého si Lafata zatím netroufá. Musel by totiž dohrát tuto, příští i část následující sezony. "Nad tím teď nepřemýšlím. Překonat milník je hezké, ale moc to nesleduju. Doufám, že mi zdraví vydrží a ještě nějaký zápas přidám," dodal Lafata.

Redakce / ČTK