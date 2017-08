Synot liga - Pilař: Olomouc hrála v Plzni dobře, o to víc si výhry ceníme

© fcviktoria.cz - Václav Pilař

0 Líbilo se

Dnes 10:51 - Plzeňský záložník Václav Pilař po svalovém zranění naskočil jako náhradník do svého prvního soutěžního utkání v sezoně a hned pomohl výstavním gólem "nůžkami" k výhře 1:0 nad Olomoucí. Osmadvacetiletý fotbalista považoval těsný domácí triumf Viktorie ve třetím ligovém kole za hodně cenný, protože podle něj hanácký nováček hrál výborně.

"Návrat jsem si užíval moc. Jsem rád, že jsem se dal do kupy a mohl být už dneska součástí týmu. Těší mě, že jsem nastoupil a získali jsme tři body," řekl na tiskové konferenci Pilař.

Viktoria se na třetí ligové vítězství v sezoně hodně nadřela a přečkala také několik velkých šancí Sigmy. "Dneska jsme si nevypracovali až tolik brankových situací, neměli jsme nějaký velký tlak. Olomouc hrála fakt dobře, trošku výkonem překvapila," uvedl Pilař.

"My měli být hladovější a v prvním poločase si vypracovat víc šancí. Jsme rádi, že jsme ve druhém poločasu vstřelili kýžený gól. Byl to nesmírně těžký zápas a vítězství si ceníme víc," přidal dvaadvacetinásobný reprezentant.

Na hřiště přišel po hodině hry za bezbrankového stavu a v 69. minutě rozhodl o vítězství Plzně povedeným akrobatickým kopem. "Odrazilo se to ke mně a bylo to v takové výšce, kdy mě napadlo se do toho z výšky položit. Byl to momentální nápad," přiznal Pilař.

"Byl bych rád, i kdybych to tam doklepl a pomohl mančaftu k vítězství. Ale je to hezčí gól než do prázdné brány. Dalo se to i nedat, takže v tom jsem rád, že jsem to takhle trefil," doplnil bývalý hráč Hradce Králové, Wolfsburgu nebo Freiburgu.

O tom, že bude proti Olomouci připraven na lavičce, se rozhodlo až dnes dopoledne. "Já trénoval pár tréninků s mančaftem. Ráno jsem na rozcvičce říkal, že jsem v pohodě a na sto procent. Jsem rád, že mě trenér vzal na lavičku a nechal mě hrát třicet minut," konstatoval Pilař.

Kam dál?

Redakce / ČTK