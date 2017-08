Synot liga - Hrozně důležité vítězství, řekl Koubek po výhře v Mladé Boleslavi

© sparta.cz - Fotbalisté Sparty

Dnes 09:35 - Fotbalisté Sparty vyhráli až čtvrté soutěžní utkání nové sezony, o to důležitější byla podle brankáře Tomáše Koubka výhra 1:0 v Mladé Boleslavi. Navrátilec do sparťanské branky věří, že týmu pomůže po nevydařeném vstupu do nové éry pod trenérem Andreou Stramaccionim.

"Pro nás je to hrozně důležité vítězství. Nerodilo se lehce, ale po tom zklamání z úvodu sezony nám určitě pomůže. Přesně tohle jsme potřebovali, vybojovat těžký zápas. Teď máme týden na regeneraci a budeme se týden co týden připravovat na další soupeře," prohlásil Koubek po utkání, ve kterém vychytal čisté konto.

Pro reprezentačního gólmana šlo přitom o vůbec první soutěžní zápas od poloviny dubna. Od té doby nastoupil jen do tří přípravných zápasů a v úvodu sezony dostala důvěru nová posila Martin Dúbravka. Podle trenéra Stramaccioniho i proto, že Koubek nenastoupil do přípravy v dobré formě.

"Na Koubka jsem byl přísný, protože nepřišel v ideální formě. Teď zhubnul a byl připravený, proto jsem mu dal šanci. Aktuálně je jednička a je na něm, jestli si to udrží," prohlásil italský kouč. "Já to neberu tak, že jsem jednička. Dnes jsem odchytal zápas a za týden to zas může být jinak. Uvidíme, na koho trenér ukáže," reagoval Koubek.

V Mladé Boleslavi však příliš práce neměl, když jen v úvodu musel lapit tvrdou střelu Jiřího Fleišmana. Jinak řešil spíše závary než přímé střely. "O tom je být gólman Sparty. Jedna střela a buď chytnete, nebo ne. Musím být připravený, i když není tolik práce, protože tam může kdykoli vyplavat střela," popsal.

Ocenil však, že defenziva Sparty tentokráte působila mnohem jistěji než v předchozích zápasech. "Moc problémů tam nebylo. Byli jsme na ně dobře připraveni. Věděli jsme, že Mára Matějovský jim tvoří hru a dává míče za obranu. Boleslav tak moc šancí neměla, ale i tak to byl těžký zápas. Závěr mohl být klidnější, kdybychom proměnili ty brejky, ale nám je jedno, kolik to skončilo. Hlavní je výhra," prohlásil Koubek.

"Je to hlavně o komunikaci. Snažíme se novým klukům pomoc, aby věděli, co hrajeme. Je to jen na nás, jak se semkneme a jak bude Sparta vypadat. Nikdo jiný to za nás neudělá," dodal.

