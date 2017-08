Synot liga - Trefovalo mě to, řekl Hruška po druhé nule ze dvou zápasů

© fcviktoria.cz - Aleš Hruška

Dnes 08:12 - Fotbalový brankář Aleš Hruška zahájil angažmá v Plzni nejlépe, jak mohl. Letní posila z Příbrami dostala šanci v obou dosavadních zápasech nové ligové sezony a v obou udržela nulu. Zatímco před týdnem při výhře 4:0 nad Duklou Praha Hruška v permanenci tolik nebyl, dnes v Jablonci řešil mnoho centrů a závarů. Viktoria i díky němu vydřela vítězství 1:0.

"Trefovalo mě to, to je pro gólmana důležité. Měl jsem nějaké štěstí, když mi míč dvakrát vypadl. Buď jsem se k němu dostal, nebo to někdo uklidil za mě. O tom to je, někdy máte štěstí, někdy ne," řekl novinářům Hruška.

Zatímco v obou zápasech 3. předkola Ligy mistrů proti FCSB dostal přednost mezi tyčemi Petr Bolek, v lize dvakrát chytal Hruška a pokaždé udržel čisté konto. "Nejsem typ gólmana, který by chytal kvůli sbírání nul. Jsem vděčný, že jsem v Plzni a že se vyhrává," konstatoval jednatřicetiletý Hruška.

Nejvíc mu dnes zatrnulo hned v desáté minutě. "Trochu se mi to svezlo, musel jsem to dochytávat jinde, než jsem chtěl. To bych ohodnotil jako zvláštní situaci pro sebe," podotkl Hruška.

V druhé půli se jeho tým dostal pod velký tlak. "Jablonec se dostal do hry tím, že se nám vracely hrozně rychle balony. Lítalo to zprava doleva. My jsme to dneska neuhráli, ale ubojovali," připustil Hruška.

V závěrečných 30 minutách musela Plzeň dohrávat bez zraněného střelce branky stopera Tomáše Hájka a v improvizovaném složení obrany se záložníkem Milanem Petrželou na pravém kraji defenzivy. "Ukazuje se, jaký má plzeňský kádr kvalitu, že to dokážeme zvládnout. Možná naoko to vypadá, že je to nějaký tlak, ale těch šancí tolik nebylo. Že bych se nějak potil a bylo extra hodně nějakých gólových šancí, to bych neřekl," uvedl Hruška.

Plzeň si částečně zlepšila náladu po středeční prohře 1:4 s FCSB a vyřazení z kvalifikace Ligy mistrů. "Třemi body ano. Ale nyní musíme postoupit do základní skupiny Evropské ligy, teprve pak budeme moct říct, že jsme si spravili chuť," podotkl Hruška.

Nechtěl spekulovat nad tím, zda má nyní větší důvěru než Bolek, který inkasoval v dvou duelech pohárů šestkrát. "Je to pro mě nové, že se takhle střídáme, ale jsem rád za každou šanci. Neřeším, jestli je to pohár, liga nebo cokoliv jiného. Nespekuluji nad tím, jestli mám důvěru vyšší," podotkl Hruška.

Redakce / ČTK