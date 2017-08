Synot liga - Do Sparty míří na hostování Biabiany z Interu Milán

© theScore.com - Jonathan Biabiany

0 Líbilo se

Dnes 10:23 - Fotbalovou Spartu má brzy posílit francouzský záložník Jonathan Biabiany z Interu Milán. Podle italského novináře Gianlucy Di Marzia je devětadvacetiletý ofenzivní hráč na cestě do Prahy, aby uzavřel smlouvu o hostování s opcí na přestup stanovenou na čtyři miliony eur (asi 104,5 milionu korun). Sparta zatím příchod jedenácté letní posily oficiálně nepotvrdila.

Sparta usilovala o příchod Biabianyho už v červnu. O hráče hodně stál nový kouč Andrea Stramaccioni, který zná francouzského křídelníka z doby, kdy působil v juniorce Interu. Tehdy však k dohodě nedošlo. Sparta se tak zaměřila na Emanuela Giaccheriniho z Neapole. Jednání se ale táhla a nakonec se přeci jen povedlo domluvit s Interem na hostování Biabianyho.

Rodák z Paříže se v šestnácti letech přesunul do Interu Milán a od té doby působí v Itálii. Prošel Chievem, Modenou, Parmou, Sampdorií a v roce 2015 se vrátil do Interu poté, co musel na devět měsíců přerušit kariéru kvůli problémům se srdcem odhaleným při zdravotní prohlídce před plánovaným přestupem do AC Milán.

V minulé sezoně Biabiany nedostával v Interu prostor, v lize odehrál jen dvě minuty v derby s AC Milán. Zahrál si však v Evropské lize, když Inter doma porazil 2:1 právě Spartu.

Kam dál?

Redakce / ČTK