Synot liga - Laštůvka je dvacátým členem Klubu ligových brankářů se 100 nulami

© slavia.cz - Jan Laštůvka

0 Líbilo se

Dnes 09:29 - Bývalý reprezentant Jan Laštůvka se stal dvacátým členem fotbalového Klubu ligových brankářů se sto a více vychytanými nulami v nejvyšších soutěžích. Jubilejní 100. čisté konto si připsal v sobotním utkání prvního ligového kola, v němž pomohl pražské Slavii k výhře 1:0 nad Teplicemi.

"Musím říct, že jsem to ani nevěděl. Já na ty statistiky nedám, neslídím po nich. Pro mě jsou důležité hlavně výhry. Jestli to skončí 2:1 nebo 3:2, to je jedno. Kdyby to skončilo 0:0, tam máme jen jeden bod. Vyhráli jsme 1:0 a to je pro mě lepší," řekl novinářům Laštůvka.

"Číslo je to pěkné, ale taky hraju fotbal pěkně dlouho. Nedávno se mě jeden člověk ptal, jak dlouho hraju fotbal. Tak jsem mu řekl asi 29 let a sám sobě jsem se divil, jestli jsem to dobře spočítal," usmál se pětatřicetiletý gólman.

Laštůvka čekal na jubilejní nulu od březnového 19. kola minulé ligové sezony, kdy přispěl k vítězství Karviné 1:0 nad Zlínem. Vstupu do klubu "stovkařů" se dočkal hned v prvním ligovém duelu po letním příchodu do mistrovské Slavie.

"Že jsem na stou nulu nedosáhl v Karviné, mě nemrzí. Šel jsem tam, abych pomohl Karviné zůstat v lize. Kdybych měl o tři nuly víc, ale my měli třeba o sedm osm bodů míň, možná by to dopadlo špatně," přemítal Laštůvka.

Ve Slavii začal dvěma nulami, čisté konto totiž udržel i při výhře 1:0 v úterním úvodním zápase 3. předkola Ligy mistrů s Borisovem. "Je to hezké, ale nechci nic zakřiknout. Hlavně doufám, že pomůžu k výhrám. Ve Slavii nebo i Spartě je to těžší, že na vás jde jedna dvě střely za zápas a musíte ji chytit. V Karviné je jich třeba šest, čtyři chytíte, vyhrajete 3:2 a stejně řeknou, že jste něco chytil. Tady je to víc o koncentraci, může být jedna střela v 90. minutě a vy ji musíte chytit," podotkl.

Nejvíce čistých kont - 46 - si připsal během působení v Dněpropetrovsku v letech 2009 až 2016. Dalších 20 nul zaznamenal při dřívějším angažmá v jiném ukrajinském celku Šachtaru Doněck. Dvě čistá konta získal v německé Bochumi a zbylých 32 pak v české lize. Na startu kariéry dosáhl na 25 nul v Ostravě, šest si jich připsal v Karviné a nejnovější ve Slavii. Chytal ještě ve Fulhamu a West Hamu, ale tam čistá konta neměl.

Laštůvka je jedním ze tří gólmanů v klubu "stovkařů", kteří ještě chytají. Tabulce kraluje Petr Čech z Arsenalu, aktivním brankářem je ještě Jaroslav Drobný z Brém. Právě ten před Laštůvkou rozšířil v roce 2014 řady Klubu ligových brankářů naposledy.

Nejbližším čekatelem je plzeňský Matúš Kozáčik s 94 nulami. Jedná se sice o slovenského reprezentanta, ale po změně pravidel mohou do klubu vstoupit i cizinci, kteří čistá konta posbírají v české nejvyšší soutěži.

Kam dál?

Redakce / ČTK