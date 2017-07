Synot liga - Frýdek se nemůže dočkat nové sezony a těší se na bouřlivou kulisu

© sparta.cz - Martin Frýdek

Dnes 11:03 - Záložník Martin Frýdek většinu minulé sezony promarodil kvůli zranění kolena a o to víc se nemůže dočkat, až s fotbalisty Sparty ve čtvrtek vstoupí do nového soutěžního ročníku úvodním zápasem 3. předkola Evropské ligy na hřišti Crvené Zvezdy Bělehrad. Pětadvacetiletý univerzál se těší na vyhlášenou atmosféru stadionu Marakana a přál by si, aby Letenští v úvodním duelu udrželi čisté konto.

"Žádné omezení necítím. Odtrénoval jsem vše, doufám, že už je vše v pořádku. Koleno drží, takže jsem rád," řekl novinářům Frýdek, který po vážném zranění naskočil až na pár minut posledních dvou kol minulé sezony.

"Těším se na zápas strašně moc, je to pro mě po dlouhé době. Jsem hodně natěšený na to, až budu zase hrát. Tedy doufám, že budu hrát. V generálce jsem nastoupil, ale teď se to může klidně změnit. Uvidíme, co trenér vymyslí," dodal člen širšího kádru reprezentace.

Sparta v létě prošla velkými změnami. Přišel italský trenér Andrea Stramaccioni a vedle něj dalších deset posil, většinou ze zahraničí. "Moc jsme toho ještě pospolu nezažili, ale zatím jsou kluci úplně v klidu. Věřím, že to bude klapat," prohlásil Frýdek.

Minulý týden odehrál celou generálku proti nizozemskému Arnhemu, s nímž Sparta remizovala 1:1 až díky zlepšenému výkonu v druhé půli. "V generálce se nám tolik nedařilo. Nevím, jestli byli nervózní, nebo čím to bylo. Ale potřebujeme zlepšit rozehrávku. Zápas se nám nevydařil, ale měli jsme ještě další týden navíc, aby si to sedlo. Tak doufám, že to bude proti Bělehradu dobré," uvedl Frýdek.

"Každý z nás chce vyhrát každý zápas. Hlavně se hraje dvojzápas, takže tam letíme s tím, že hlavně nechceme dostat gól, ale samozřejmě nechceme bránit. A kdybychom tam vyhráli, bylo by to suprové," dodal Frýdek.

Těší se na fanoušky Crvené Zvezdy, kteří patří k nejdivočejším v Evropě. "Doufám, že to bude nezapomenutelný zážitek. Nic lepšího asi fotbalista nemůže zažít než takovou atmosféru. Jsem na to zvědavý. Těším se celkově a je jedno, zda je to přátelské, nebo nepřátelské," usmál se.

Crvena Zvezda už má za sebou na rozdíl od Sparty pět soutěžních zápasů, Frýdek to ale za velkou výhodu nepovažuje. "Hráli už i ligu, ale nemyslím, že to bude úplně nějaká extra výhoda. Bude to náš první zápas, ale mohlo by to pro nás být i lepší v tom, že nevědí, co od nás pořádně čekat," mínil Frýdek.

Letenské čeká hned na úvod sezony klíčový boj o základní skupinu Evropské ligy, musí přejít přes dva soupeře. "Pro Spartu je důležitý každý zápas. Určitě nějaký tlak na nás vyvíjený bude, ale neřekl bych, že je to něco jiného než minulou sezonu. Tlak tu byl vždy. I my v šatně chceme postoupit a zvládnout to zase do skupiny," dodal Frýdek.

