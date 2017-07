Synot liga - Nemůžeme si vyskakovat na Slavii a Spartu, řekl liberecký Coufal

© slovanliberec.cz - Vladimír Coufal

Dnes 17:18 - Fotbalisté Liberce jsou tradičním účastníkem evropských pohárů, podle kapitána Vladimíra Coufala se jich ale v nadcházející sezoně zřejmě boj o nejvyšší příčky týkat nebude. Slovan totiž nedokázal nahradit odchody opor a podle Coufala může jen těžko konkurovat Spartě a Slavii, které investovaly obrovské sumy do letních posil.

"Řekněme si na rovinu, všichni bychom asi chtěli hrát o Evropu, ale to bude asi zapovězené. Nechci nic vzdávat dopředu, ale je to tak. Minulý ročník jsme skončili devátí, měli bychom postupně navyšovat ambice. Chtěli bychom hrát někde v poklidném středu tabulky," řekl na tiskové konferenci Coufal.

"Nemůžeme si vyskakovat na týmy, jako je Slavia nebo Sparta s těmi jejich rozpočty. To, co tam předvádějí za nesmysly, to je úplně šílenost," dodal čtyřiadvacetiletý obránce.

Poté na sociální síti doplnil, že to nemyslel špatně. "Nesmysly nebyly myšlené z pohledu, že neví, co dělají, ale bylo to myšleno jako neskutečné cifry z pohledu Slovanu. Někdo může říct, že jsem to řekl podělaně, ale já se na to naopak moc těším a jsem hrozně zvědavý, jak to dopadne," uvedl Coufal.

"Jsem rád, že taková jména do české ligy chodí a my se s nimi můžeme popasovat. Všichni říkají, jak je česká liga pod úroveň, tak uvidíme, jak ji pozvednou. Když třeba Halil Altintop (ze Slavie) má přes 300 startů v bundeslize, měl by hrát českou ligu s prstem v zadku. Spartě i Slavii bych přál v Evropě úspěch už jen kvůli českému koeficientu, který šel za poslední roky hodně nahoru a je potřeba ho udržovat nebo vylepšovat," dodal Coufal.

Pro Liberec podle něj bude klíčové, aby se týmu vyhnuly zdravotní problémy. "Moc nás tu není těch zkušenějších. Když se někdo zraní, bude to citelný výpadek do mužstva. Bohužel máme větší kolonku v odchodech než příchodech. Budeme se to snažit nějak zalepit. Myslím, že máme dobře složený tým. Bohužel odešla kvalita, ale my ji nějak nahradíme z vlastních zdrojů," dodal Coufal.

Redakce / ČTK