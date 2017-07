Synot liga - Stramaccioni ještě váhá na dvou postech v sestavě Sparty

© sparta.cz - Andrea Stramaccioni

Dnes 10:38 - Trenér Andrea Stramaccioni po remíze 1:1 v generálce s nizozemským Arnhemem připustil, že fotbalisté Sparty ještě mají do startu nové soutěžní sezony hodně na čem pracovat. Letenští za týden odehrají úvodní zápas 3. předkola Evropské ligy na hřišti Crvené Zvezdy Bělehrad a jejich italský kouč ještě váhá na dvou místech základní sestavy.

"Zápas s Vitesse nám ukázal, že musíme na hodně věcech ještě pracovat. Bylo tam i pár dobrých signálů. V první půli tam bylo sedm hráčů z minulé sezony, takže je to spíš o tom, aby se naučili pracovat s tím, co po nich chceme a zbavili se předchozích návyků," uvedl na tiskové konferenci Stramaccioni.

Věří, že do úvodního zápasu se dají dohromady někteří marodi, kteří dnes nemohli nastoupit. "Výrazně lépe na tom je Mareček, věřím, že i Michal Kadlec a v příštích dnech se připojí k týmu Costa. Jsou tam samozřejmě noví hráči, kteří se budou zapojovat postupně," uvedl Stramaccioni. "U devíti z jedenácti hráčů mám jasno o složení základní sestavy," doplnil italský trenér.

V generálce nasadil do základní sestavy čtyři letní posily, další dvě pak v druhé půli. Zaujal hlavně na pravém kraji zálohy Srb Srdjan Plavšič, který si řekl o místo v zahajovací jedenáctce.

"Chtěl jsem ho mít v týmu a přesně to, co jsem od něj očekával, dnes předvedl. Byl vynikající ve hře jeden na jednoho, je to velký bojovník. Sice má asi čtyřicet kilo, ale bojuje o každý míč, jako by byl jeho poslední," podotkl Stramaccioni s úsměvem.

Generálku odchytala posila Martin Dúbravka, kouč ale zatím ještě jedničku pro sezonu neurčil. "Máme dva výborné brankáře, mezi nimi se tento týdne rozhodnu, kdo bude číslo jedna. S tím, že bude jasně určená jednička," doplnil Stramaccioni.

