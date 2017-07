Synot liga - Slavia na soustředění v Rakousku porazila West Bromwich 2:1

© slavia.cz - Fotbalisté Slavie v utkání s West Bromwichem

0 Líbilo se

Dnes 09:35 - Fotbalisté pražské Slavie porazili v druhém utkání na herním soustředění v Rakousku anglický West Bromwich 2:1. Desátý celek uplynulé sezony Premier League sice po poločase vedl, ale český šampion po přestávce góly Simona Deliho a Michala Frydrycha skóre otočil.

Za Slavii opět nastoupily všechny tři hvězdné posily Danny, Ruslan Rotaň a Halil Altintop, jenž zasáhl do druhého poločasu. Pražané silného soupeře, který dnes odehrál první přípravné utkání v letní pauze, v úvodním dějství přehrávali, ale vyložené šance neproměnili. Místo toho v 26. minutě po brejku udeřil James McClean.

Šest minut po pauze ale srovnal pohotovou patičkou po Součkově střele Deli, který Slavii zachránil v nastavení remízu 1:1 v úvodním duelu na soustředění proti Krasnodaru. Pražany pak spasilo břevno a 13 minut před koncem rozhodl střelou po zemi k tyči Frydrych.

"Myslím, že hlavně v prvním poločase to bylo velice kvalitní utkání. Výborný, silný soupeř, který měl kvalitu. Byli jsme silní na míči, bohužel jsme soupeři umožnili chybičkou jít do vedení. My jsme naopak měli v první půli čtyři vyložené šance, které jsme neproměnili," řekl pro klubový web trenér Slavie Jaroslav Šilhavý.

"O poločase soupeř prostřídal, dal tam mladší kluky a už to nebylo tak kvalitní. Ale jsem rád, že si kluci poradili, výsledek otočili a že jsme zvítězili," dodal.

Červenobílí ani v šestém utkání letní přípravy neprohráli a mají bilanci tří výher a tří remíz. Ve čtvrtek se ze soustředění vrátí a v neděli je čeká generálka v Edenu proti Nice. Za dva týdny Pražané vstoupí do sezony úvodním zápasem 3. předkola Ligy mistrů, soupeře poznají v pátek.

"Získali jsme skalp týmu z Premier League, to se jen tak nestává. Jsme rádi, že jsme tenhle zápas vůbec domluvili. Je to další ze silných soupeřů, ještě nás čeká Nice a bude to kompletní," doplnil Šilhavý.

Redakce / ČTK