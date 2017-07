Synot liga - Rosický trénuje s týmem a věří, že návrat je na dobré cestě

© sparta.cz - Tomáš Rosický

Dnes 12:14 - Bývalý reprezentační kapitán Tomáš Rosický začal po zranění achilovky opět trénovat s týmem Sparty a věří, že jeho návrat k fotbalu je na dobré cestě. Šestatřicetiletý záložník od loňského návratu z Arsenalu odehrál za letenský celek pouze 19 minut.

"Začal jsem trénovat zpátky s týmem a vypadá to nadějně," řekl v rozhovoru pro klubovou televizi Rosický, který je momentálně se Spartou na soustředění v Rakousku. "Ale samozřejmě je tam spousta kolonek, které musím, jak se říká, odškrtnout. Ale řekl bych, že to je na dobré cestě," dodal.

Rosický se vrátil do Sparty loni v létě po deseti letech v Arsenalu, ale ze hry ho vyřadily vleklé zdravotní problémy. V březnu se proto bývalý hráč Dortmundu podrobil operaci achilovky. "Achilovka je vždycky těžký zranění. Ale jsem mnohem dál než ve Španělsku," připomněl zimní soustředění, kde se připravoval individuálně.

"Je to těžké zranění, které když nejdete krok za krokem, tak vás okamžitě hodí zpátky, protože není připravené na zátěž a hned se to ozývá," uvedl Rosický. "Když se jde krok za krokem, tak to jde dobře. Kdyby se to nevyvíjelo dobře, tak netrénuju a nezvládám žádný trénink," uvedl.

Redakce / ČTK