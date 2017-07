Synot liga - Bolek boj o pozici jedničky neprožívá, s Hruškou vychází dobře

© fcviktoria.cz - Petr Bolek

Dnes 10:24 - Tradiční brankářská jednička plzeňských fotbalistů Matúš Kozáčik je na marodce a nestihne začátek sezony. Pro jeho náhradníka Petra Bolka to však neznamená zvýšenou motivaci poprat se o místo v brance s novou posilou Alešem Hruškou. Hlavní je podle něj, aby tým postoupil do Ligy mistrů či Evropské ligy bez ohledu na to, kdo bude chytat.

"Není to o tom, kdo bude hrát a kdo chytat. My máme společný cíl jako jeden mančaft a je jedno, kdo je na hřišti. Hlavní je, abychom jako Plzeň postoupili do pohárů," prohlásil Bolek v rozhovoru s novináři po přípravném utkání s Českými Budějovicemi.

"My brankáři vždy makáme naplno, abychom byli nachystaní, kdyby Matúš vypadl. Takže je to vlastně pořád stejné. Není to o tom, že bych teď měl najednou zvýšenou motivaci, když Matúš nestihne začátek sezony. Trénujeme kvalitně a jsme rádi za každý trénink s (trenérem gólmanů) Martinem Ticháčkem," dodal.

Plzeň kvůli Kozáčikovu zranění přivedla dlouholetou jedničku Příbrami Hrušku, s čímž však Bolek nemá problém. "S Aldou se známe dlouho. Už z doby, kdy jsem byl v dorostu v Baníku a on ve Spartě. Je to pohodový kluk a není mezi námi žádný problém. Naopak si dobře rozumíme," prohlásil Bolek.

V přípravě s Českými Budějovicemi měl více možností se ukázat, jelikož v první půli Jihočeši několikrát nachytali plzeňskou defenzivu v nedbalkách. "Docela jsme si zachytal. Začali jsme rozpačitě, ale je to tou přípravou. Kluci toho mají dost. Diego Živulič mi říkal, že už ho nohy neposlouchají. Bylo třeba na kluky trochu zařvat, aby se probrali," připustil Bolek.

"Trenér Vrba nám dává na tréninku za uši, ale to je jen dobře. Teď si dva dny odfrkneme a v sobotu už při odjezdu na soustředění bude lépe. V Rakousku bude jiné prostředí a bude se to už lépe snášet. Kluci už nebudou mít tolik běhání a ty nepopulární cvičení," dodal plzeňský gólman.

