Synot liga - Vrba počítá s tím, že už bude kádr Plzně jen zužovat

Dnes 09:16 - Trenér plzeňských fotbalistů Pavel Vrba je již spokojen s kádrem pro novou sezonu a nechystá se ho dále posilovat. Naopak ho čeká nepříjemná povinnost vybrat hráče, kteří se do kádru nevejdou. Novou tvář by přivedl jen v případě, že by někdo ze současných hráčů odešel a musel by za něj hledat náhradu.

"Zatím počítáme s tím, že se bude kádr jen zužovat. Může se stát, že na někoho přijde lukrativní nabídka, tak bychom pak hledali náhradu. Takže nebudu říkat, že nikdo nepřijde, ale opravdu jen v případě mimořádné nabídky pro klub a dalšího řešení," řekl Vrba novinářům po dnešním přípravném utkání s Českými Budějovicemi, které Plzeň vyhrála 5:1.

"Už to sneslo měřítko, ale ještě nám chybí rychlejší přechod do útoku a přesnost ve finální fázi. I dnes jsme ztráceli zbytečně moc míčů při kombinaci před vápnem. Kdybychom byli přesnější, měli bychom více šancí, ale to je v tomto období normální," hodnotil.

Potěšila ho efektivita z křídelního prostoru, který je pro jeho filozofii hry velmi důležitý, na druhou stranu ho ale mrzelo, že do vápna nelétalo ještě více centrů a že si hráči zbytečně komplikovali situaci "zasekávačkami" a snahou o další kombinace.

"Z pěti gólů jsme dali dva po akcích v křídle. Měli jsme ale posílat do vápna více centrů. Zbytečně jsme to komplikovali, zasekávali. Třeba Erik Janža," poukázal na slovinského beka. "V první půli jsme pak měli dva hrotové útočníky, tak jsem čekal, že je budeme hledat centry a budeme mít ve vápně více soubojových akcí, ale pořád jsme to chtěli nějak dohrávat. Už jsou tam ale vidět prvky hry, kterou chci hrát," dodal.

Nyní ho čeká rozhodnutí o zúžení kádru, který chce zmenšit na dvacet hráčů a tři brankáře. "Jasno mám, ale nejprve to chci říci hráčům. Dnes se dozví, kdo už nepojede na soustředění," řekl Vrba.

Do Rakouska se naopak chystá vzít většinu marodů včetně brankáře Matúše Kozáčika, který jistě nestihne začátek sezony. "Ale v průběhu soustředění by se měl zapojit do tréninkového procesu. Hned v úvodu soustředění by měli naskočit i Roman Hubník, který má virózu, Vašek Pilař, Aleš Matějů a Aleš Čermák. Naopak s námi nejede Jan Baránek, který není ve stavu, že by mohl začít trénovat," popsal Vrba.

Plzeň na soustředění v Rakousku čekají zápasy s německým Fürthem a anglickými celky Wolverhamptonem a Watfordem. "Příprava postupně graduje. od začátku jsme si vybírali týmy z nižších soutěží, protože jsme každý den naběhali zhruba 17 kilometrů a chtěli jsme se vyvarovat zraněním, která vznikají, když hrajete proti těžkým soupeřům. Proto kvalitu soupeřů postupně zvyšujeme. Věřím, že jsme našli vhodné soupeře, kteří nás dobře prověří," dodal Vrba.

