Synot liga - Slavia v přípravě remizovala s Celticem Glasgow 0:0

Dnes 08:18 - Fotbalisté Slavie remizovali ve čtvrtém utkání letní přípravy s Celticem Glasgow bez branek. Hosté byli v Edenu v souboji českého a skotského mistra aktivnější, ale stejně jako domácí ani jednu z šancí neproměnili. V dresu Pražanů se poprvé představila jedna ze zvučných letních posil Halil Altintop.

Utkání předcházelo slavnostní odhalení pamětní desky na chodníku slávy prvnímu trenérovi Slavie Johnu Williamu Maddenovi. Po bývalém hráči Celticu Glasgow navíc byla pojmenována západní tribuna stadionu v Edenu.

Na souboj týmů, které na sebe mohou za pár dnů narazit v kvalifikaci Ligy mistrů, přišlo do Edenu přes deset tisíc fanoušků. V první půli viděli herní převahu Celticu, který nasadil prakticky všechny opory a lépe kombinoval. Slavia se zvedla hlavně před přestávkou, ale stejně jako soupeř žádnou ze šancí neproměnila.

Po přestávce domácí kouč Jaroslav Šilhavý vystřídal a k premiéře v červenobílém dresu naskočil turecký záložník Altintop. "Měl tu asi dva individuální tréninky a dva s týmem, takže je na něm vidět ještě kondiční manko, protože měl dovolenou. Když se dostaneme kolem vápna, je vidět, že tu hru vidí," řekl novinářům Šilhavý.

Celtic byl i po pauze nebezpečnější, ale ve dvou šancích sám před brankou selhal. "Nepamatuji si, že bych v téhle fázi přípravy hrál takovýhle přípravný zápas před takovouhle kulisou a s takovýmhle týmem. Byla to skvělá příprava do pohárů. Celtic za týden hraje předkolo Ligy mistrů, už byli nachystaní, rychlí, skvělí na míči. Skvělý tým, musím jim vyseknout poklonu," řekl Šilhavý.

"Slibuju si od těchto zápasů, počínaje přes Žilinu, Celtic, na soustředění v Rakousku a pak generálka s Nice, že se trošku adaptujeme na evropský fotbal, kde je vše dynamičtější, rychlejší. Že tam prostě nepřijdeme z nuly. Pro nás to byla obrovsky přínosná příprava," dodal.

Slavia zatím drží v přípravě neporazitelnost. Připsala si výhry 2:1 nad druholigovým Žižkovem a 4:0 nad slovenským mistrem Žilinou a dvě bezbrankové remízy - dnes a před týdnem s Českými Budějovicemi.

Další zápas čeká Pražany na soustředění v Rakousku, kde tým v sobotu změří síly s Krasnodarem. "Zítra odjíždíme. Vezeme na soustředění 22 hráčů plus tři gólmany," uvedl Šilhavý.

Do plného tréninku s týmem se v Rakousku zapojí poslední velká posila Danny s Tomášem Součkem a až přímo na kemp dorazí Michael Ngadeu. V Praze zůstanou zranění Jakub Hromada a Jan Sýkora, naopak Jaromír Zmrhal už se uzdravuje. "U Sýkory je to svalové zranění, je to individuální. Chci věřit, že na start kvalifikace bude fit, ale nevím," uvedl Šilhavý.

Nevyloučil, že Slavia ještě přivede nějakou posilu. "Pořád se s vedením bavíme o alternaci k Milanu Škodovi, to znamená vyšší útočník do vápna," dodal Šilhavý.

Jan Preisler / ČTK