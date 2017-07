Synot liga - Lafata: Na papíře to vypadá dobře, jde o to potvrdit to na hřišti

© alchetron.com - David Lafata

Dnes 09:24 - Kapitán David Lafata je zatím nejlepším střelcem sparťanských fotbalistů v letní přípravě. V sobotu se proti Karlovým Varům blýskl hattrickem při vítězství 6:0 a dnes dvěma góly v druhém poločase zajistil Pražanům výhru 3:1 nad druholigovým Táborskem. Branky mu mohou pomoci při zvýšené konkurenci v útoku, který posílil rakouský reprezentant Marc Janko, jenž ale ještě do zápasů nezasáhl.

"Na to se musíte zeptat trenéra. Můj pocit? Zatím mi to tam padá, tak jsem samozřejmě rád. Trénuju a makám naplno a uvidíme," řekl Lafata novinářům po zápase s Táborskem.

Sparta po příchodu italského kouče Andrey Stramaccioniho přestavuje kádr a přivedla už sedm posil. "Jestliže nás je hodně, ten tlak tam samozřejmě je. Uvidíme, jestli vydržíme všichni zdraví," uvedl pětatřicetiletý útočník. "Všechno se ukáže, až začne liga. Na papíře to vypadá zajímavě, teď jde o to, jestli to potvrdíme na hřišti," dodal Lafata.

V první půli se dnes Spartě herně příliš nedařilo a Táborsko dokonce za stavu 1:1 trefilo břevno. V druhém poločase Pražané přidali a Lafata nejprve proměnil penaltu a pak doklepl míč do sítě po přihrávce od další posily Vukadina Vukadinoviče.

"Trošku jsme ze začátku tahali nohy, než jsme se rozběhali. Pak už myslím, že to docela šlo. Ale samozřejmě je toho ještě víc, co musíme zlepšit. Jsme na začátku přípravy, tak to snad stačíme vyladit," uvedl Lafata.

Zatímco sparťané hráli přípravu s Táborskem, na vedlejším hřišti trénoval bývalý záložník Arsenalu Tomáš Rosický, který se snaží vrátit se po vleklém zranění. "My ho potřebujeme vidět na hřišti, ne tady na tréninku. Tomáš každopádně nic neztratil, když to jednou má, tak to nezapomněl," řekl Lafata.

Letenští si stále zvykají na nového italského kouče. "Zatím to probíhá úplně normálně. Samozřejmě, co se týče komunikace, ještě to není úplně ideální. Pan trenér neumí česky, uvidíme, třeba se nějaká slovíčka naučí," dodal Lafata.

