Synot liga - Slavia uctí svého prvního trenéra duelem s Celtikem. Utkání uvidíte na O2 TV Sport

Dnes 16:02 - Pražskou Slavii čeká v přípravě první ostrá prověrka! V úterý se utká se slavným Celticem Glasgow. Zápas můžete sledovat exkluzivně na O2 TV Sport. Slavia před sezonou, ve které ji čeká boj o Ligu mistrů, zatím mohutně posiluje. A tak není divu, že už v přípravě se bude chtít vršovický klub měřit s těmi nejlepšími.

O2 TV Sport vám přinese hned čtyři přátelská utkání českého mistra proti celkům z předních zahraničních lig.



4. července 17.55 Slavia - Celtic FC

8. července 17.55 Slavia - Krasnodar

12. července 16.55 Slavia - West Bromwich Albion

16. července 18.55 Slavia - Nice



Tím prvním bude Celtic Glasgow, jenž v právě skončené sezoně vybojoval titul ve skotské Premiership, a to aniž by jedinkrát prohrál! Celtic se tak stal prvním týmem od konce 19. století, kterému se takový kousek podařil.



Volba pro přípravný zápas to nebyla náhodná, pražský klub má totiž se Skoty mnoho společného. Bývalý hráč a trenér Celtiku John William Madden totiž působil jako kouč Slavie na začátku minulého století po dobu úctyhodných 25 let!



Po legendárním trenérovi bude v rámci programu k přípravnému zápasu také pojmenována jedna z tribun.

Redakce / O2 TV Sport