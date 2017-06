Synot liga - Prvoligový nováček z Ostravy získal srbského záložníka Paniče

© fcb.cz - Stefan Panič

Dnes 09:21 - Baník Ostrava získal srbského defenzivního záložníka Stefana Paniče, který přišel z klubu Metalac Gornji Milanovac. Čtyřiadvacetiletý fotbalista s prvoligovým nováčkem podepsal dvouletou smlouvu a odcestoval na soustředění do Kroměříže.

Panič, jenž měří 195 centimetrů, v srbské nejvyšší soutěži odehrál během dvou sezon 60 utkání a vstřelil pět gólů. Za Metalac nastupoval i ve druhé lize. V lednu proti USA absolvoval dosud jediné utkání za srbskou reprezentaci.

"Je to hráč, který má před sebou ve čtyřiadvaceti slibnou perspektivu a potenciál. V posledních dvou sezonách prodělal velký výkonnostní progres a díky tomu se dostal i do srbské reprezentace. Věříme, že vnese další kvalitu a zvýšení konkurence do naší středové řady," řekl pro web Baníku sportovní ředitel Dušan Vrťo.

Redakce / ČTK