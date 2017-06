Synot liga - Slovenský záložník Chrien přestoupil z Plzně do Benfiky Lisabon

© fcviktoria.cz - Martin Chrien

Dnes 07:59 - Slovenský záložník Martin Chrien přestoupil z Plzně do Benfiky Lisabon. Fotbalový reprezentant do 21 let s portugalským klubem podepsal pětiletou smlouvu.

Chrien přišel do Plzně v roce 2014 z Banská Bystrice, ale ve Viktorii se neprosadil a postupně hostoval v Českých Budějovicích, Brně a Ružomberoku. V české nejvyšší soutěži celkem zasáhl do 35 zápasů, vstřelil tři góly a přidal jednu asistenci.

Jednadvacetiletý záložník na sebe výrazně upozornil na letošním mistrovství Evropy do 21 let v Polsku, kde patřil k oporám slovenského týmu, ve všech třech utkáních nastoupil v základní sestavě a zaznamenal dvě branky.

"Martin odehrál skvělý šampionát a dostal velmi zajímavou nabídku, která se prakticky nedala odmítnout. Za celou Viktorku bych mu popřál, ať se mu v Portugalsku daří," řekl pro web plzeňského klubu generální manažer Adolf Šádek.

Přestupová částka oficiálně nebyla zveřejněna, podle serveru iSport.cz zaplatila Benfika za Chriena v přepočtu asi 25 milionů korun.

Redakce / ČTK