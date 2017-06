Synot liga - Laštůvka už nečekal, že si ještě bude moci zachytat poháry

© FotbalPortal.cz - Jan Laštůvka

Dnes 10:57 - Fotbalový brankář Jan Laštůvka už nečekal, že si ještě bude moci zachytat v evropských pohárech. Čtyřiatřicetiletý gólman se však po nedávném odchodu z Karviné do pražské Slavie a následném přestupu Jiřího Pavlenky do Brém stal jedničkou úřadujícího českého šampiona a chystá se s ním na kvalifikaci Ligy mistrů. V Benešově si dnes v přípravě proti Českým Budějovicím připsal první start v červenobílém dresu.

"Abych pravdu řekl, už jsem nečekal, že bych si ještě mohl zachytat poháry. Vrátil jsem se domů a vím, že více hvězd se vrátilo domů a moc jim návraty nevyšly. Jsem rád, že mi to vyšlo takhle. Hodně mi pomohli kluci v Karviné, vedení, fanoušci. Chytalo se mi tam fantasticky. Teď je to pro mě zase jiný cíl a udělám vše pro to, abych podával co nejlepší výkony," řekl novinářům Laštůvka.

V době, kdy přestoupil do Slavie, ještě nebylo jasné, zda Pavlenka odejde. "Tušil jsem to trochu, i některé rozhovory jsem četl. Neřekl bych, že se Jirka sekl, ale chtěl jít a zkusit to. Taková nabídka nepřichází každý rok. Věděl jsem, že je asi hodně blízko dohodě. Jsem rád, že to takhle dopadlo a popřál jsem Jirkovi hodně štěstí," uvedl Laštůvka.

"Kdyby tu zůstal, byli bychom tu tři dobří gólmani a to by nemělo smysl. Když jsem někde řekl, že bych nechtěl sedět, nemyslel jsem to nijak namyšleně. Někteří lidé si to možná vyložili tak, že mám nos nahoru, ale tak jsem to nemyslel. Prostě jsem taky ve věku, kdy chci hrát. Vrátil jsem se domů, pořád mám ambice a byla by blbost, kdybych šel někam, kdy by ta šance hrát byla o hodně těžší," doplnil bývalý gólman Ostravy, Šachtaru Doněck, Fulhamu, Bochumi, West Hamu, Dněpropetrovsku a Karviné.

Je mu jasné, že jako jednička ve Slavii bude pod tlakem. "Ale to jste jako brankář všude. Možná teď budu pod tlakem tím, že mi někdo možná obije o hlavu to, co jsem řekl. Ale makat se musí naplno, ať jste v Karviné nebo ve Slavii," podotkl Laštůvka.

Z Dněpropetrovsku se velmi dobře zná s jednou z hvězdných slávistických posil Ukrajincem Ruslanem Rotaněm. "Hráli jsme spolu. Věděl jsem, jaký je to hráč. Je vidět, že má obrovský přehled, pravá, levá noha. I když má 35 nebo 36 let, je pořád ve vynikající kondici. Je to veliký profesionál," uvedl Laštůvka. "Bavili jsme se. Nějak jsme si psali a volali si. Asi nikdo nečekal, že se spolu ještě takto sejdeme," usmál se Laštůvka.

V úvodním zápase za Slavii příliš práce neměl. V bezbrankovém duelu chytal první poločas a nemusel vážněji zasahovat. "Moc práce tam nebylo. Spíš šlo o komunikaci s obranou. O mně je známo, že jsem gólman, který se to snaží dirigovat. Nic těžkého jsem řešit nemusel, takže mi to mužstvo hodně usnadnilo," dodal.

