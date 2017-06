© FotbalPortal.cz - Nové posily Slavie

Dnes 09:15 - Fotbalisté Slavie získali tři hvězdné zahraniční posily. Úřadující český šampion angažoval před bojem v kvalifikaci Ligy mistrů dva ofenzivní záložníky - dosavadního kapitána Petrohradu Portugalce Dannyho a Turka Halila Altintopa, na testech pak uspěl ukrajinský reprezentant Ruslan Rotaň.

"Všichni tito tři hráči jsou přesně tím, co potřebujeme pro současnou etapu. Přicházejí hotové osobnosti a hráči s nejlepšími zkušenostmi z toho, co nás na mezinárodní scéně může potkat. Získáváme špičkové hráče, kapitány svých týmů, u Ruslana dokonce kapitána reprezentace," řekl na tiskové konferenci předseda představenstva Slavie Jaroslav Tvrdík.

"Přestože by si zasloužili velký respekt za to, co dokázali, působí mimořádně skromným dojmem, nejsou to žádné nafoukané primadony. I tohle jsme prověřovali," doplnil zástupce čínského vlastníka klubu CEFC. Danny a Altintop se připojí k týmu 5. července na soustředění v Rakousku.

Těsně před dotažením jsou příchody obránce Matěje Chaluše z Příbrami a záložníků Filipa Panáka z Karviné s Danielem Trubačem z Hradce Králové. Tvrdík nevyloučil ještě další posily a potvrdil, že se Slavia zajímá například o Slováka Stanislava Lobotku.

Brankář Jiří Pavlenka naopak přestupuje do Brém a v klubu skončil i slovenský záložník Jaroslav Mihalík, na kterého uplatnila opci Cracovia Krakov.

Třiatřicetiletý Danny po téměř devíti letech skončil v Petrohradu, který ho v roce 2008 vykoupil z Dynama Moskva za 30 milionů eur (tehdy 732 milionů korun) jako nejdražšího hráče ruské ligy. V Zenitu byl kapitánem. Rodák z Venezuely získal tři ruské tituly, dvakrát vyhrál domácí pohár a jednou Superpohár UEFA. Za portugalskou reprezentaci odehrál 38 utkání a vstřelil čtyři branky.

Danny podepíše ve Slavii dvouletou smlouvu. "S Dannym jsme jednali celou noc. Včera mě zamrazilo, když přišla nabídka na pokračování v Rusku v Krasnodaru. Měl nabídky i z dalších klubů," uvedl Tvrdík.

Také Altintopa získala Slavia coby volného hráče. Čtyřiatřicetiletý ofenzivní záložník, jehož bratrem je známější Hamit, v pondělí oficiálně skončil v Augsburgu. Rodák z Gelsenkirchenu nasbíral 38 startů a osm gólů za tureckou reprezentaci. V německé lize Altintop oblékal vedle Augsburgu dresy Frankfurtu, Schalke a Kaiserslauternu, zahrál si i za turecký Trabzonspor. V uplynulé sezoně bundesligy dal šest branek.

"Věřím, že klub poslední jeden či dva roky nastartoval dobrý vývoj a díky tomu si zasloužil i účast v evropských pohárech. Věřím, že to pro mě bude skvělá zkušenost poznat novou zemi a nové město," uvedl Altintop. "Je to obrovská příležitost, když klub může hrát Ligu mistrů. Uděláme všechno pro to, abychom si mohli příští sezonu zahrát proti takovým velkoklubům, jako je Barcelona nebo Real Madrid," dodal.

"Halil měl nabídku, aby prodloužil smlouvu, ale přesto se rozhodl podepsat ve Slavii. Jsem velmi pyšný, že si vybral Slavii. Je to obrovský sympaťák podobně jako Danny nebo Ruslan," dodal Tvrdík.

Pětatřicetiletý Rotaň už byl ve Slavii na testech a zahrál si ve víkendovém přípravném utkání s Žižkovem, kde přispěl proměněnou penaltou k výhře 2:1. S Pražany podepíše roční smlouvu.

Během kariéry až na tříletou epizodu v Dynamu Kyjev nastupoval pouze za Dněpropetrovsk, s nímž v sezoně 2014/15 postoupil do finále Evropské ligy. Zkušený záložník stále patří do kádru ukrajinské reprezentace, za kterou odehrál 93 zápasů a dal osm branek.

Slavia už během letní přestávky získala také slovenského záložníka Jakuba Hromadu ze Sampdorie Janov, stopera Jakuba Jugase ze Zlína a brankáře Jana Laštůvku z Karviné.

