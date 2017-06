Synot liga - Plzeň získala ze Sparty záložníka Čermáka

© fcviktoria.cz - Aleš Čermák

Dnes 10:11 - Záložník Aleš Čermák přestoupil z pražské Sparty do Plzně, kde podepsal čtyřletou smlouvu. Dvaadvacetiletý fotbalista je čtvrtou letní posilou Viktorie.

Odchovanec Sparty v první lize debutoval v dubnu 2013. Z letenského celku poté hostoval ve Vltavínu, Hradci Králové a Mladé Boleslavi. Celkem má v nejvyšší soutěži na kontě 69 zápasů, v nichž zaznamenal jedenáct gólů a sedm asistencí.

Ve Spartě si však Čermák nedokázal vybojovat pevné místo v základní sestavě a neprodloužil kontrakt, který by mu končil příští léto. Vedle Plzně se o ofenzivního záložníka zajímala také mistrovská Slavia.

Na konci minulé sezony Čermák havaroval v opilosti, zlomil si tři žebra a přišel o mistrovství Evropy do 21 let v Polsku, kde by za normálních okolností vedl český tým jako kapitán.

"Jde o velmi talentovaného hráče, který je i v ideálním fotbalovém věku. S jeho příchodem jsem spokojený. Teď je vše na Alešovi, musí se ukázat a prosadit v konkurenci, která u nás je. Předpoklady pro to má," uvedl na webu plzeňského klubu trenér Pavel Vrba. "O Aleše jsme hodně stáli, čímž jsme se nijak netajili," doplnil generální manažer Viktorie Adolf Šádek.

Podle informací deníku Sport Plzeň neuspěla s první nabídkou ve výši 550 tisíc eur (asi 14,4 milionu korun) a pražskému rivalovi za Čermáka včetně bonusů zaplatí jeden milion eur (asi 26,2 milionu korun).

"Plzeň o Aleše stála velmi intenzivně, několikrát se osobně potkal s trenérem Vrbou. Právě velký zájem trenéra v součtu s ambicemi Viktorie na domácí i evropské scéně hrály v hráčově rozhodování velkou roli. Pevně věřím, že se jedná o správné rozhodnutí pro obě strany," konstatoval hráčův agent Viktor Kolář z agentury Sport Invest.

Čermák chce navázat na své předchůdce, kteří v minulosti vyměnili Spartu za Plzeň. "Věřím, že si fanoušky získám na svou stranu mými výkony. Rád bych se zde prosadil jako Pavel Horváth, David Limberský, Milan Petržela nebo třeba Dan Kolář, kteří šli stejnou cestou a dokázali s Viktorkou sbírat velké úspěchy," řekl rodák z Prahy. "S trenérem jsem samozřejmě několikrát mluvil a spolupráce s ním je pro mě velkým lákadlem," dodal Čermák.

Druhý celek uplynulého ligového ročníku už během letní pauzy získal záložníky Daniela Koláře s Chorvatem Diegem Živuličem a útočníka Jakuba Řezníčka.

Redakce / ČTK