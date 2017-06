© sparta.cz - Vukadin Vukadinovič

Dnes 09:24 - V zimě záložníkovi Vukadinu Vukadinovičovi nevyšel přestup ze Zlína do Slavie, což se negativně projevilo na jeho jarních výkonech. Do Prahy se nakonec šestadvacetiletý srbský fotbalista přece jen stěhoval, ne však do Edenu, ale na Letnou do Sparty.

"Nakonec to dopadlo nejlépe, jak mohlo. Ze Zlína jsem se chtěl posunout dál," řekl novinářům Vukadinovič, který věří, že s vyřešenou budoucností se zvedne i jeho hra. "Nebyla to jen Slavia, bylo toho víc. Měl jsem iks telefonátů od různých agentů a motali mi hlavu. Ale na druhou stranu jsem rád, že jsem si tou zkušeností prošel, protože teď už jsem někde jinde," dodal.

Pro Spartu se rozhodl poté, co Slavia už v létě takový zájem neměla. "Už nebyla tak ve hře jako v zimě. Sparta přišla s konkrétní a velmi dobrou nabídkou," prohlásil Vukadinovič. Vedle něj Sparta získala také brankáře Martina Dúbravku, stopera Lukáše Štetinu, obránce Eldara Čiviče a útočníka Marca Janka.

Navzdory zájmu Slavie, ve které navíc už v sezoně 2014/15 ze Zlína hostoval, ho spoluhráči na Letné přivítali vřele. "Všichni byli v pohodě. Ani jsem to nečekal," poznamenal Vukadinovič, který se Spartou koncem května podepsal tříletou smlouvu.

Spartu nově vede italský kouč Andrea Stramaccioni a Vukadinovič si jeho první tréninky pochvaloval. "Bylo to něco jiného, než jsem byl zvyklý od českých trenérů. Dělali jsme hodně věcí s míčem, plno presinku. Bylo pozitivní, že jsme nezačali běháním, jak jsem byl zvyklý," uvedl.

Redakce / ČTK