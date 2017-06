Synot liga - Milan Baroš bude znovu hrát za Baník, podepsal roční smlouvu

© fcb.cz - Milan Baroš

Dnes 09:28 - Fotbalový útočník Milan Baroš bude znovu nastupovat za Baník Ostrava. Pětatřicetiletý bývalý reprezentant se rozhodl neprodloužit smlouvu v Liberci a dnes na tiskové konferenci podepsal s vedením nováčka nejvyšší soutěže kontrakt na jeden rok.

Druhý nejlepší střelec české fotbalové reprezentace se do mateřského klubu vrátil už potřetí za posledních pět let. Nabídky měl přitom z Liberce a dalších ligových klubů i ze zahraničí.

"To, že se Milan rozhodl pro Baník, je pro nás velká čest. Vnímáme ho jako neodmyslitelnou součást historie klubu a jsme opravdu velmi rádi, že ho tu znovu můžeme přivítat. I ve svém věku na jaře dokazoval, jak nesmírně přínosný a platný hráč je. Navíc je baníkovský patriot jako málokdo jiný," řekl sportovní ředitel Baníku Dušan Vrťo.

Baroš se po dlouholeté úspěšné kariéře v cizině vrátil do Baníku už v roce 2013 a 2014, naposledy se však s klubem předloni v létě ještě za éry předchozího majitele Petra Šafarčíka nerozcházel v nejlepším. Šafarčík ale loni v lednu majoritní podíl prodal a se současným majitelem Václavem Brabcem se Baroš dohodl na třetím návratu.

"Tentokrát to rozhodování bylo trochu složitější kvůli tomu, že starší syn už začal chodit do školy a rodina se mnou nemůže jen tak odjet do Ostravy. Jinak si ale myslím, že o mém vztahu k Baníku nikdy nikdo nepochyboval. Jsem odhodlaný mu v těžké sezoně po návratu do ligy co nejvíce pomoct," řekl Baroš.

V Ostravě se sejde s dalším vigantickým rodákem Radimem Kučerou, který v červnu převzal mužstvo po trenérovi Vlastimilu Petrželovi. "Několikrát jsme si volali, ale ještě si spolu sedneme a dohodneme se na konkrétních věcech. Ale musím odmítnout spekulace, které se už objevily, že budu do Baníku dojíždět jen na předzápasové tréninky. To je naprostý nesmysl, takhle bych fungovat v první lize nemohl," řekl Baroš, který dosud za Ostravu, Mladou Boleslav a Liberec odehrál v nejvyšší soutěži 144 zápasů a dal 40 gólů.

Baroš za Ostravu debutoval jako sedmnáctiletý dorostenec v roce 1998 v utkání s Opavou. Teď už je skálopevně přesvědčen, že Baník je jeho definitivně posledním angažmá. "Tahle tiskovka je moje poslední přestupová. V Baníku skončím. Uvidíme, kolik toho zvládnu, ale doufám, že pomůžu co nejvíce přímo na hřišti. Musíme být hlavně pokorní a skromní, a ne vyhlašovat nějaké útoky na poháry," řekl Baroš.

Přiznal, že roli v jeho návratu hrál i kouč Kučera. "Končila mi v Liberci smlouva a uvažoval jsem, co dál. Pak mi zavolal Radim Kučera, jestli bych nechtěl do Baníku, že to vypadá, že by se mohl stát jeho trenérem. Já to musel řešit s rodinou, protože v mojí situaci to nebylo jednoduché. Nakonec se to povedlo," popsal Baroš.

Poprvé se chce k týmu připojit příští týden. "Ještě přesně nevím kdy. To teprve doladíme, ale možná to bude až na soustředění v Kroměříži," řekl Baroš.

Postup Baníku mezi elitu naopak prý žádný vliv na jeho rozhodování neměl. "O tom to vůbec nebylo. Kdyby o mě byl zájem, klidně bych šel do Baníku i do druhé ligy," řekl Baroš.

Po olomouckém stoperovi Martinu Šindelářovi je druhou novou posilou klubu po návratu do nejvyšší soutěže.

Redakce / ČTK