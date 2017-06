© slavia.cz - Jan Laštůvka

Dnes 08:26 - Fotbalový brankář Jan Laštůvka po vypršení smlouvy v Karviné odešel do pražské Slavie, kde podepsal dvouletý kontrakt. Úřadující mistr o tom informoval na svých internetových stránkách.

"Přicházím s tím, abych si vybojoval místo v bráně a pomohl týmu se dostat do Ligy mistrů. Doufám, že se nám to podaří. Chtěl bych podávat takové výkony, jako jsem podával v Karviné. Chci dokázat, že nepatřím do starého železa," uvedl Laštůvka, který se do tréninku zapojí ve čtvrtek.

Příchod čtyřiatřicetiletého gólmana by mohl znamenat, že dosavadní jednička Jiří Pavlenka dostane svolení k jednání o přestupu do bundesligových Brém, které o reprezentačního brankáře projevovaly zájem. Slavia však zvažuje, že by si nechala oba brankáře.

"Nevím, jak probíhají jednání, ale nerad bych o Pavlenku přišel. Dokážu si představit, že tady budou spolu. Konkurence žene hráče dopředu a brankáři nejsou výjimkou," řekl v úterý trenér Slavie Jaroslav Šilhavý.

Laštůvka většinu kariéry strávil v zahraničí. Pět let byl v Šachtaru Doněck, odkud hostoval ve Fulhamu, Bochumi a West Hamu. Mezi lety 2009 až 2016 chytal za Dněpropetrovsk. Loni se vrátil do svého mateřského klubu v Karviné a v brance ligového nováčka patřil k nejlepším gólmanům v lize.

Nyní ho zlákala nabídka Slavie, které se pokusí pomoci postoupit přes předkola do skupiny Ligy mistrů. "Je to obrovská výzva a hlavně velká odpovědnost, protože Slavia má velké cíle. Já se toho nebojím. To, co bylo, je historie, teď se musíme dívat dopředu. Budu se snažit pomoci Slavii dostat se co nejvýše to půjde," upozornil Laštůvka.

Po většinu kariéry patřil do kádru národního týmu, za který ale odchytal jen tři zápasy, protože především kryl záda Petru Čechovi. Laštůvka je stále součásti širšího reprezentačního výběru.

Slavia už během letní přestávky získala slovenského záložníka Jakuba Hromadu ze Sampdorie Janov a stopera Jakuba Jugase ze Zlína, na zkoušku přišel například zkušený ukrajinský záložník Ruslan Rotaň. Už dříve z Edenu odešli středopolař Antonín Barák do Udine a obránce Michael Lüftner do Kodaně.

