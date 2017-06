Synot liga - Slavia získala Slováka Hromadu ze Sampdorie, upsal se na tři roky

© slavia.cz - Jakub Hromada

0 Líbilo se

Dnes 08:03 - Fotbalová Slavia dotáhla očekávaný přestup slovenského záložníka Jakuba Hromady ze Sampdorie Janov. Jednadvacetiletý fotbalista, který se zotavuje ze zranění kolena, s úřadujícím mistrem podepsal tříletou smlouvu.

Hromada v minulém ročníku hostoval v Plzni, ale po dubnovém odchodu trenéra Romana Pivarníka ztratil místo v sestavě a západočeský klub na něj neuplatnil opci. Celkem zasáhl do 24 soutěžních zápasů, v nichž zaznamenal gól a asistenci.

"Z příchodu Jakuba Hromady máme velkou radost, díky němu jsme vhodně doplnili tým. Je to výborný hráč, prověřený v těžkých zápasech české ligy i evropských pohárů. Teď je ale nejdůležitější, aby se dal zdravotně do pořádku. O jeho kvalitách nepochybujeme," řekl pro web Slavie generální ředitel Martin Krob.

Hromada si v přípravě na Euro jednadvacítek v Polsku poranil kolenní vazy, ale jeho pauza by mohla být kratší, než se předpokládalo. "Nejprve se zdálo, že to bude vážnější. Zdá se ale, že vaz není zcela přetržený a do dvou měsíců bych mohl být v pořádku. Nechci ale předbíhat. Důležité je dát se na sto procent do pořádku," uvedl Hromada.

Nabídku Slavie přijal i s ohledem na velké ambice pražského klubu. "Je to mistrovský celek, prostředí a euforie, ve které se Slavia nachází, je úžasná. Je to velmi dobrá volba i z mé strany," konstatoval Hromada.

"Je to sice náročné, protože jsem byl pět let kmenovým hráčem italského týmu a nyní Itálii opouštím, ale myslím si, že Slavia má nakročeno směrem k pěkné budoucnosti, a jsem rád, že můžu být její součástí," doplnil bývalý absolvent mládežnické akademie Juventusu Turín.

Slavia zatím v letní přestávce získala stopera Jakuba Jugase ze Zlína, na zkoušku přišel například zkušený ukrajinský záložník Ruslan Rotaň. Už dříve z Edenu odešli středopolař Antonín Barák do Udine a obránce Michael Lüftner do Kodaně.

Redakce / ČTK