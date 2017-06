Synot liga - Liberec počítá s tím, že přijde o Baroše i Bartošáka

© fcb.cz - Milan Baroš

Dnes 11:20 - Fotbalisté Liberce na startu nové sezony postrádali oporu Milana Baroše. Bývalý reprezentant se po konci smlouvy zřejmě vrátí do mateřského Baníku Ostrava. Odejít má i levý obránce Lukáš Bartošák, o kterého usiluje Zlín. Slovanu se naopak vrací z hostování záložník Zdeněk Folprecht a na testy dorazil francouzský záložník Mahamadou Dramé z Košic.

Pětatřicetiletému Barošovi vyprší smlouva a vedení klubu připouští, že si roční působení pod Ještědem neprodlouží. "Vnímali jsme, že pro Milana je Baník Ostrava srdeční záležitost a velké lákadlo. Jsem rád, že se mu v Liberci líbilo a vážně uvažoval o setrvání v našem klubu. V posledních dnech jsem ale vnímal, že u něj začíná převažovat srdce. A musím říct, že mu lidsky rozumím," řekl sportovní ředitel Liberce Jan Nezmar.

"Také jsem poslechl své srdce a zůstal ve Slovanu, byť jsem měl zajímavé nabídky odjinud. Takže mám pro Milana pochopení, i když přiznávám, že jsem zklamaný a Milan nám bude chybět," dodal.

Kromě Baroše na startu přípravy chyběl z dosavadního kádru i Michal Obročník, který odchází na hostování do Olomouce. Dolaďuje se i odchod Bartošáka do Zlína, který zbrojí na Evropskou ligu. "Finišuje jednání se Zlínem, který má o Lukáše veliký zájem. Zatím ještě není hotovo, ale nepředpokládám, že by se něco zadrhlo," uvedl Nezmar.

V týmu zůstává Ubong Ekpai, kterému na konci června končí smlouva, ale jedná se o jeho setrvání. Na testy přišli záložník Jan Jelínek ze Žižkova a defenzivní záložník Dramé, který naposledy působil v Košicích a v roce 2015 nasbíral dva starty v dresu Teplic.

Z hostování v Neftči Baku se vrací Folprecht, který však kvůli zánětu šlach v ruce začne s tréninkem až v příštím týdnu. Týmu zatím chybí i Petr Ševčík, který je s jednadvacítkou na mistrovství Evropy, a kvůli reprezentačním povinnostem má delší volno i Martin Graiciar.

Hráči dnes absolvovali fyzické testy na FTVS v Praze a odjeli na první soustředění do Nymburka. "Asi se tam moc s balonem nepotkáme, spíš se bude pořád jen běhat. To žádný fotbalista nemá moc rád, ale musí se to absolvovat," řekl útočník Radek Voltr.

