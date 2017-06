Synot liga - Podle Uhrina má kádr Boleslavi větší kvalitu, než měl ve Slavii

© slavia.cz - Dušan Uhrin mladší

Dnes 11:13 - Když před dvěma roky Dušan Uhrin mladší přebíral fotbalisty Slavie, měl prý k dispozici kvalitativně horší kádr, než jaký má nyní v Mladé Boleslavi, kde nastoupil jako nový generální sportovní manažer. Věří, že se mu povede zatraktivnit hru Středočechů a dostat fanoušky na stadion.

"Když to srovnám s tím, když jsem přišel do Slavie, tak tady je kvalita vyšší. Tam jsme museli udělat větší obměnu kádru. Tady to podle mě nebude potřeba. Přivedeme tak dva hráče. Žádné velké rošády nechystáme. Bude záležet na hráčích, co tu jsou, jaký budou mít přístup," řekl Uhrin novinářům po úvodním tréninku nové sezony. "Věřím, že tu je vysoká kvalita hráčů, jen to z nich musíme dostat. Máme na to sice jen čtyři týdny, ale věřím, že se to povede," dodal.

Devětačtyřicetiletý trenér se vrací do Mladé Boleslavi už potřetí. Tentokrát v roli generálního sportovního manažera, který však zároveň bude trénovat mužstvo společně s dosavadním koučem Martinem Svědíkem.

"Já jsem manažer a zodpovídám kompletně za přípravu mužstva. Když tu nebudu, tak trénink povede Martin. Většinou tu ale budu a tréninky povedu já, budu určovat, co se bude hrát, a budu koučovat tým na lavičce při zápasech," popsal Uhrin.

Odmítl ale srovnání s modelem, který měla Sparta za Jozefa Chovance a Martina Haška v sezoně 2011/12. "To úplně ne, protože Pepa netrénoval tolik, jako budu trénovat já. Já tu budu každý den. Jen když bych jel na nějaké jednání, tak by to vedl Martin. Chci to mít celé pod kontrolou. Tak to v zahraničí většinou funguje. Jen tady úplně není zvykem, že by trenér zodpovídal za všechno kolem mužstva," dodal bývalý kouč Temešváru, Kluže, AEL Limassol, Dinama Tbilisi, Plzně či Dinama Minsk.

Bez angažmá byl téměř rok, ale o nabídky nouzi neměl. "Když mě Boleslav poprvé oslovila, tak jsem měl rozjetá jednání v cizině, i když to nakonec nedopadlo. Proto tehdy přišel Martin Svědík. Teď mě oslovili v době, kdy jsem jednal se dvěma polskými celky, ale nakonec jsem chtěl zůstat doma. Rozhodlo i to, že s panem (Josefem) Dufkem mám velmi dobré vztahy," jmenoval Uhrin šéfa mladoboleslavského klubu.

Za cíl si dává bojovat o postup do evropských pohárů. "Cílem je připravit mužstvo tak, aby hrálo o Evropu. Ať je to přes pohár či v lize. Příští sezona nebude tak slabá jako letos. To byl jeden z nejslabších ročníků, které jsem viděl. Z boje o přední příčky vypadly brzo Jablonec, Liberec, Brno. Když jsme byli předloni se Slavií pátí, tak jsme měli víc bodů, než teď stačilo Boleslavi na čtvrté místo. A to si myslím, že v nadcházející sezoně nebude. Do boje o horní příčky se zapojí Teplice, Liberec, Brno, Zlín a další," věří syn trenéra vicemistrů Evropy z roku 1996.

"Také bych si přál, aby chodilo více diváků na stadion, protože se v okolí nic jiného nehraje a Boleslav je dost velké město na to, aby zaplnilo pětitisícový stadion. Záleží na nás, jak budeme hrát, aby to bylo atraktivní. Já budu chtít, aby to z naší strany bylo bojovné a hráči do toho dali úplně všechno. Aby tam byla zarputilost za každou cenu vyhrát. To mi teď na jaře trochu chybělo," dodal.

