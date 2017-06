Synot liga - Fotbalisty Ostravy přebírá Radim Kučera

© fcb.cz - Radim Kučera

Dnes 09:18 - Fotbalisty Ostravy bude při návratu do nejvyšší soutěže trénovat Radim Kučera. Bývalý kouč Znojma podepsal s Baníkem dvouletou smlouvu a nahradí Vlastimila Petrželu, který se po uplynulé sezoně přesunul na pozici poradce majitele klubu.

Bývalý úspěšný stoper či defenzivní záložník německého Bielefeldu, Olomouce a Opavy jde do Baníku na své premiérové prvoligové angažmá. Poslední dva roky trénoval druholigové Znojmo.

Za asistenty si do Ostravy vybral dosavadního zlínského asistenta Bronislava Červenku a šéftrenéra Národní fotbalové akademie v Olomouci Iva Gregovského. Staronovým trenérem brankářů je Vít Baránek.

"Nabídky jsem měl tři, ale Baník byl přímočařejší. Rozhodlo velmi rychlé a korektní jednání, ta nabídka byla hned konkrétní. Baník je značka a má navíc úžasné fanoušky, to pro mě bylo lákavé," řekl Kučera.

Třiačtyřicetiletý kouč preferuje útočný styl fotbalu, který by chtěl vyznávat i v Ostravě. "Ve Znojmě jsme dost gólů dávali, ale i dost gólů dostávali. Byl to takový otevřený fotbal. První liga je ale o něčem jiném. Jsem si dobře vědom, že kvalita soupeřů je vyšší. Ale budu se snažit, abychom hráli ofenzivně. Určitě se o to pokusíme," řekl Kučera.

Podle něj by tým mohli v létě posílit čtyři až pět hráčů. Jednou z možných posil je také zkušený útočník a odchovanec Baníku Milan Baroš, kterému končí smlouva v Liberci. S Kučerou, rodákem z Vigantic, jej kromě stejného místa narození pojí i kamarádství.

"Je pravda, že jsme v kontaktu. Já bych ho v týmu moc chtěl, ale Milan zvažuje více variant. Navíc s rodinou bydlí v Praze. Teď bych tu šanci viděl asi padesát na padesát," řekl Kučera.

Baník zahájí přípravu fyzickými testy v pondělí 19. června, na hřiště by měl vyběhnout o den později.

Redakce / ČTK