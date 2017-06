Synot liga - Pátou letní posilou fotbalistů Sparty je brankář Dúbravka

© sparta.cz - Martin Dúbravka

Dnes 10:38 - Pátou letní posilou fotbalistů Sparty se stal slovenský gólman Martin Dúbravka, kterému skončila smlouva v Liberci. Osmadvacetiletý reprezentační brankář dnes podepsal na Letné tříletý kontrakt. Sparta o tom informovala na svém webu.

Dúbravka přestoupil do Liberce vloni v červenci z dánského Esbjergu a v uplynulé sezoně patřil k hlavním oporám Slovanu. Severočechům pomohl k postupu do základní skupiny Evropské ligy a v lize odchytal 28 utkání s bilancí deseti čistých kont.

Liberec však skončil v tabulce až devátý a Dúbravka chtěl chytat v pohárech, takže kývl na nabídku Sparty, kterou čeká kvalifikace Evropské ligy.

"Je to pozitivní, pěkný krok v mé kariéře. Život je o výzvách a já se na novou zkušenost těším," uvedl Dúbravka. "V Liberci byly vztahy nadstandardní a také mi nabídli prodloužení smlouvy, s panem Nezmarem jsme se ale od začátku bavili jen o roční. Já jsem se díval dál. Hrát za Spartu je výzva pro každého hráče," doplnil.

Jeho příchod by mohl znamenat, že se Letenští připravují na odchod jedničky Tomáše Koubka do zahraničí. Při jeho zranění odchytal závěr jarní části sezony zkušený David Bičík, který před pár dny prodloužil smlouvu o další rok. Do sparťanského kádru patří i gólmani Marek Štěch, Viktor Budínský a další veterán Miroslav Miller.

"Uvědomuju si, že ve Spartě je na brankářském postu kvalita enormní. O to líp pro mě. Chci se posouvat stále výš a konkurence je pro to ideální. Věřím, že se k vytouženému postu jedničky vypracuji," řekl Dúbravka.

Sparta po příchodu italského kouče Andrey Stramaccioniho v letní přestávce výrazně posiluje kádr. Vedle Dúbravky angažoval třetí celek uplynulé ligové sezony také rakouského reprezentačního útočníka Marca Janka, slovenského stopera Lukáše Štetinu, srbského záložníka Vukadina Vukadinoviče a Bosňana Eldara Čiviče.

Dúbravka je odchovancem Žiliny, s níž vyřadil Spartu před sedmi lety v kvalifikaci Ligy mistrů. "Zažil jsem tady na Letné vynikající atmosféru, na ten zápas mám výborné vzpomínky. Rád se k tomu vracím, vyhráli jsme tu 2:0 a pro mě to byl jeden z těch nejkrásnějších zápasů," řekl Dúbravka.

V roce 2014 zamířil do Esbjergu. Patří do kádru slovenské reprezentace, za kterou nastoupil ke třem utkáním včetně posledního zápasu světové kvalifikace na půdě Litvy.

ČTK