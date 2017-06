Synot liga - Slavia odmítla nabídku Brém na brankáře Pavlenku

© slavia.cz - Jiří Pavlenka

Dnes 08:28 - Vedení fotbalové Slavie odmítlo nabídku bundesligových Brém za reprezentačního brankáře Jiřího Pavlenku. Na twitteru o tom informoval předseda představenstva úřadujícího mistra Jaroslav Tvrdík.

"Mohu potvrdit nabídku Werderu Brémy a současně vyloučit její přijetí. Jirka Pavlenka je špičkový hráč a naší prioritou je Champions League," napsal Tvrdík.

Sám hráč připustil, že nabídka Brém je pro něj lákavá. "Bundesliga patří mezi top ligy. Pro mě je to velká možnost se v kariéře posunout a lákalo by mě to. Rozhodující slovo ale bude na Slavii. Doufám, že se nějak domluvíme. Během tohoto týdne by mělo být jasno," prohlásil Pavlenka.

Pavlenka přišel do Slavie loni v lednu z Ostravy a postupně se vypracoval v jedničku Pražanů. V minulé sezoně výrazně pomohl k titulu a byl zvolen i nejlepším brankářem nejvyšší soutěže. Pětadvacetiletý gólman chytal dvakrát i za národní tým.

"Pro Jirku je to asi velká výzva a bylo by to pro něj suprové. Nechám to na vedení a uvidíme. Rozhodně bychom o něj ale nechtěli přijít, protože je to naše jasná jednička a klíčový hráč," řekl útočník Slavie Milan Škoda.

Brémy, kde už působí brankář Jaroslav Drobný a obránce Theodor Gebre Selassie, byly podle serveru iSport.cz ochotny za Pavlenku zaplatit více než dva miliony eur (asi 52 milionů korun).

Redakce / ČTK