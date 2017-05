Synot liga - Spartu posílil bosenský obránce Civič ze Slovácka

© sparta.cz - Eldar Civič

Dnes 13:24 - Bosenský fotbalista Eldar Civič se stal druhou letní posilou Sparty. Jednadvacetiletý levý obránce do pražského klubu přestoupil ze Slovácka a na Letné podepsal čtyřletou smlouvu. V pondělí Sparta oznámila příchod srbského záložníka Vukadina Vukadinoviče ze Zlína.

Civič přišel do Slovácka už v šestnácti letech a v březnu 2015 debutoval za A-tým v nejvyšší soutěži. Bosenský reprezentant do 21 let od té doby odehrál 47 ligových utkání, v nichž zaznamenal dva góly a pět asistencí.

"Cítím se skvěle, jsem rád, že jsem tady. Je to neskutečné. Moc se na to těším, konkurence tu bude velká. Ale bude jen na mně, abych se dostal do základní sestavy," uvedl v rozhovoru pro web Sparty Civič, který může nastupovat i v záloze.

V posledním kole uplynulé sezony už za Slovácko proti Spartě nehrál. "Věděl jsem, že ten přestup je na spadnutí. Tak jsem radši odpočíval a díval se z vipky," přiznal rodák z Tuzly.

Redakce / ČTK