Synot liga - Největší ocenění je pro mě titul, řekl hráč sezony Škoda

Dnes 10:24 - Útočník Slavie Milan Škoda se sice stal hlavní hvězdou závěrečného galavečera fotbalové ligy, kde získal ceny pro hráče sezony i nejlepšího střelce, stále u něj však převládala především radost ze sobotního zisku titulu. Více než sebe vyzdvihl spoluhráče a fanoušky klubu z Edenu.

"Až takhle bohatý večer jsem nečekal," řekl na tiskové konferenci Škoda, který byl na pódiu hned třikrát. Kromě hlavní ceny dostal i ocenění od fanoušků a trofej pro krále střelců, o kterou se podělil s Davidem Lafatou. "Samozřejmě si toho vážím. Cena ale patří i spoluhráčům, fanouškům a realizačnímu týmu. Největší ocenění je pro mě však to včerejší, titul," dodal.

Ačkoli už měl střelecky vydařenější sezonu (před dvěma roky nastřílel 19 branek), patnácti gólů z uplynulé sezony si váží více. "Protože přinesly titul, zatímco tehdy to stačilo na střed tabulky. A já chci góly dávat jen proto, abych pomohl týmu, a ne abych sbíral ocenění," prohlásil jednatřicetiletý útočník.

To potvrdil i trenér Jaroslav Šilhavý, který se stal koučem sezony. "Deset minut před koncem zápasu s Brnem se Milan přišel občerstvit k lavičce, tak jsem mu říkal, že potřebuje gól, aby byl nejlepším kanonýrem. A on mi odpověděl, že na to kašle, hlavně když vyhrajeme a budeme mít titul," vyprávěl Šilhavý. "To je celý on. Pro tým obětuje cokoli. Chodil do zápasů i se sebezapřením," dodal.

Právě zdravotní potíže Škodu limitovaly v tom, aby nastřílel ještě více branek. "U mě to funguje tak, že když si přidávám v trénincích, tak jsem za to odměněn góly. Teď jsem si ale přidávat nemohl, takže góly nebyly," vysvětlil Škoda.

Díky titulu si Slavia zajistila účast ve 3. předkole Ligy mistrů, což je pro Škodu další velká odměna. "Dosud jsem na Ligu mistrů koukal jen v televizi. Takže doufám, že teď uslyším tu znělku přímo na hřišti. Čeká nás ale ještě hodně práce," dodal.

Nyní si však užívá především mistrovské oslavy. "Nejprve byla obrovská euforie na hřišti. Pak se to přesunulo do Žlutých lázní, kde to s fanouškama také bylo skvělé. Celé to řídili Přéma Kovář a Honza Bořil. Všichni jsme pak šli spát. Já usnul asi na pět hodin, pak jsem šel zas za klukama, teď jsme byli na galavečeru a oslavy budou pokračovat," ujistil Škoda.

"Fanoušci byli fantastičtí. Popravdě teď si ani neumím představit, co by bylo, kdyby se ten titul nepovedl, když jsem viděl tu radost. Odměna za celý rok je to neskutečná," doplnil Šilhavý.

Redakce / ČTK