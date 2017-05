Synot liga - Slavia si titul ohlídala, přejela Brno 4:0 a po osmi letech může slavit

© slavia.cz - Slavia vyhrála ligový titul

Včera 19:27 - Pražská Slavia nepřipustila žádné kotrmelce v posledním kole. Ve vyhnanství na strahovském stadionu přehrála Zbrojovku Brno 4:0 a mohla slavit ligový titul. Ten získala po dlouhých osmi letech. Druhé Plzni už byla výhra nad Jihlavou 2:0 k ničemu.

Slavia Praha 4:0 Brno

Góly: 30. a 58. Tecl, 27. Frydrych, 68. Ngadeu

Slavia: Pavlenka - Frydrych, Lüftner (56. Flo), Deli, Bořil - Ngadeu (83. Bílek) - Tecl (81. Mingazov), Hušbauer, Ščuk, Zmrhal - Škoda. Trenér: Šilhavý.

Brno: Melichárek (26. Veselý) - Šural, Pavlík, Kijanskas, Vraštil (41. Jablonský) - Zavadil, Polák (65. Sedlák) - Přichystal, Tašči, Lutonský - Řezníček

Brno v minulém kole až gólem v nastavení prohrálo doma 0:1 s Plzní, druhému z uchazečů o titul ale vzdorovalo jen v úvodu, kdy zahrozil tečovanou střelou Přichystal. Na druhé straně Hušbauer zakončoval v pádu vedle a Ščukovu hlavičku vyškrábl na roh Melichárek.

Na Slavii, která nastoupila bez zraněného Mešanoviče v útoku jen se Škodou, byla znát nervozita a hosté ji v první části úvodního dějství chvílemi v poli přehrávali.

Pak ale Pražanům pomohlo zranění brněnského gólmana. Melichárek v 26. minutě odkulhal ze hřiště a mezi tyče musel před rohovým kopem domácích ligový debutant Veselý. První sekundy v soutěži mu pořádně zhořkly, neboť nedosáhl na centr a Frydrych hlavičkou s pomocí tyče dostal míč za čáru.

Ještě než se Veselý stihl oklepat, inkasoval z další šance podruhé. Zmrhal po půlhodině pláchl po levé straně a jeho centr usměrnil hlavou do sítě Tecl, který dal první ligový gól po zimním příchodu do Slavie. Neukáznění domácí fanoušci neustále odpalovali petardy a dýmovnice a těsně před pauzou musel sudí Proske zápas kvůli kouři na dvě minuty přerušit.

Deset minut po pauze mohl zdramatizovat duel nabíhající Lutonský, ale minul a za chvíli bylo definitivně rozhodnuto. Domácí se v 58. minutě dostali do brejku, který sám před brankářem zakončil do sítě s pomocí tyče po Ngadeuově přihrávce svým druhým gólem v utkání Tecl.

Slavia si zápas užívala a v 68. minutě přidala čtvrtou trefu. Ngadeu potáhl míč středem pole a dalekonosnou střelou k tyči překonal Veselého. Zatímco před devíti lety odehráli "červenobílí" téměř celou sezonu na Strahově a až na poslední kolo se přesunuli do zrekonstruovaného Edenu, kde po remíze s Jabloncem oslavili titul, nyní prožili opačnou situaci.

Viktoria Plzeň 2:0 Vysočina Jihlava

Góly: 14. a 88. oba vlastní Štěpánek

Plzeň: Bolek (63. Sváček) - Matějů, Hejda, Hubník, Limberský - Hořava, Hrošovský - Kopic, Bakoš, Pilař (67. Petržela) - Krmenčík (73. Poznar). Trenér: Bečka.

Jihlava: Hanuš - Kryštůfek, Štěpánek, Mišůn, Urdinov - Vaculík - Batioja (88. Hron), Ikaunieks, Popovič (85. Duba), Novotný (70. Záviška) - Dvořák

Zápas začal minutou ticha jako uctění památky bývalého plzeňského obránce Davida Bystroně, který minulý pátek spáchal ve 34 letech sebevraždu.

Už ve čtvrté minutě dostal míč do jihlavské branky Bakoš, ale gól nebyl uznán pro předchozí ofsajd Pilaře. Krmenčík pak z dobré pozice hlavičkoval těsně vedle.

Ve 14. minutě už domácí otevřeli skóre. Bakoš si naběhl na dlouhý míč ze středu hřiště a jeho nepovedenou střelu hostující stoper Štěpánek tečoval mimo dosah brankáře Hanuše.

Plzeň soupeře jasně přehrávala. Z dobrých pozic minuli branku Pilař i Matějů, po standardní situaci hlavičkoval Hejda do tyče. Po půl hodině hry nezvýšil ani Bakoš, jenž z bezprostřední blízkosti napálil jenom Hanuše.

V závěru první půle Západočeši viditelně ubrali z tempa a v podobném duchu se odehrával i začátek druhého poločasu. V 63. minutě musel ze hry zraněný brankář Bolek, kterého nahradil ligový debutant Sváček.

Krátce poté se do zakončení dostal Krmenčík, ale hlavou Hanuše nepřekonal. Nejlepší střelec Viktorie selhal i o chvíli později a sám před jihlavským gólmanem střílel o kousek vedle. Mezi tyče se nevešla ani hlavička Bakoše.

Jihlava neměla daleko k vyrovnání. Tečovaný míč se stáčel do branky, ale Sváček ho na poslední chvíli stihnul z čáry vyrazit. Dvě minuty před koncem si dal druhou vlastní branku smolař zápasu Štěpánek, který tentokrát před dotírajícím Poznarem poslal míč hlavou do sítě.

Slovácko 1:1 Sparta Praha

Góly: 72. Šumulikoski - 68. Juliš. Rozhodčí: Ginzel - Mokrusch, Caletka. ŽK: Reinberk - Vácha. M. Kadlec. Diváci: 6082.

Slovácko: Daněk - Reinberk, Hofmann, Břečka, Šimko - Šumulikoski - Navrátil, Machalík, Havlík, Rezek (58. Ťok)- Zajíc (89. Ju Kang-hjon). Trenér: Levý.

Sparta: Bičík - Zahustel, Karavajev, M. Kadlec, Hybš - Vácha, Sáček (85. Čermák) - V. Kadlec (46. Frýdek), Lafata, Vatajelu (46. Juliš) - Šural

Slovácko vstoupilo do utkání aktivněji, mělo po většinu úvodního poločasu mírnou územní převahu. Sparta se snažila o kombinační hru ve středu pole, přes pozorné domácí zadáky se ale do střeleckých šancí nedostávala. Pouze po deseti minutách zahrozil Lafata, jehož střela z hranice trestného území o metr minula branku.

Domácí fotbalisté se dostávali častěji do náznaků šancí. Nebezpečí hrozilo zejména z protiútoků po levé straně, které vedl devatenáctiletý Rezek. Ve 22. minutě našel po přesném centru zcela volného Zajíce, jehož hlavička ale postrádala razanci. Ve 38. minutě po Navrátilově centru Zajícova střela minula branku.

V závěru poločasu zahrozila ještě jednou Sparta, po Hybšově centru z levé strany však Lafata postrádal opět přesnost. Těsně před koncem prvního dějství měl nejblíže ke skórování domácí Rezek, jeho střelu ale stačil brankář Bičík vyrazit.

Trenér Sparty Rada, kterého by měl po sezoně nahradit bývalý kouč Panathinaikosu nebo Interu Milán Andrea Stramaccioni, sáhl před začátkem druhého poločasu ke dvěma změnám. Do hry zařadil Frýdka s Julišem místo Vatajelua a Václava Kadlece. A vyplatilo se. V 68. minutě se po Šuralově střele dostal míč k Julišovi, který jej na druhý pokus dotlačil do sítě.

Z vedení se Sparta radovala pouze čtyři minuty. Po Havlíkově centru nechali zadáci letenského celku volný prostor Šumulikoskému, který vyrovnal. Navzdory závěrečné snaze se už Spartě strhnout vítězství na svou stranu nepodařilo.

Další výsledky 30. kola

Liberec - Mladá Boleslav 4:0 (26. a 60. Baroš, 32. Kerbr z pen., 56. Potočný)

Teplice - Dukla 0:1 (90.+4 Preisler)

Hradec - Bohemians 1:0 (84. Čech)

Příbram - Zlín 0:2 (14. Bartolomeu, 52. Vukadinovič)

Karviná - Jablonec 0:2 (6. a 55. Doležal)





