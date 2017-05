Synot liga - Příbram ztrátu z úvodu sezony nedohnala a sestupuje

© fkpribram.cz - Jaroslav Starka

Dnes 13:28 - Ačkoli už po nepovedeném podzimu byli fotbalisté Příbrami jasným aspirantem na sestup, definitiva pádu do druhé ligy po remíze 1:1 v Jihlavě pro ně byla velkou ranou. Na jaře se totiž výrazně zvedli a sahali po záchraně, podzimní ztrátu však už nedohnali a poprvé od roku 2008 míří do nižší ligy.

"Nechci, aby to vypadalo, že si dělám alibi. Měli jsme na jaře udělat ještě víc bodů. Ale všichni vědí, jaký byl náš start do sezony. Prvních šest kol jsme byli bez bodu. Tam nastal problém, který jsme ve zbytku sezony doháněli," řekl trenér Kamil Tobiáš.

V úvodu sezony vedl příbramský tým kouč Martin Pulpit, po čtvrtém kole ho nahradil Petr Rada, který u Litavky vydržel do zimní přestávky a během 12 zápasů získal devět bodů. V zimě ho nahradil právě dosavadní asistent Tobiáš, který nastoupil do prvního prvoligového angažmá v roli hlavního kouče. A během 13 duelů získal 13 bodů. Ani to ale na záchranu nestačilo.

"My jsme se snažili z jara vyždímat maximum, což se úplně nepovedlo, ale z druhé poloviny máme 13 bodů a ještě nás čeká zápas se Zlínem. Kdybychom měli i takovou první část sezony, tak si myslím, že se zachráníme," prohlásil Tobiáš.

Po 25. kole, ve kterém Příbram vyhrála v Jablonci 4:2, měli Středočeši dokonce stejně bodů jako čtrnáctý Hradec Králové a záchrana byla reálná. Jenže následovaly tři prohry za sebou a především domácí porážky se Spartou gólem v poslední minutě a s Brnem 2:3 byly klíčové. Naopak Jihlava z posledních čtyř kol vybojovala sedm bodů a zachránila se.

"Se Spartou jsme smolně pohráli podobně jako třeba předtím na Slovácku. To jsou body, které nám teď chybí. Ale zase asi málokdo čekal, že uděláme body v Jablonci. Takže se to vykompenzovalo. Těžko hledat jeden zápas, kdy se to zlomilo. Teď je to obrovské zklamání. Ale po dnešním výkonu v Jihlavě se nemáme za co stydět. Kluci na hřišti nechali maximum," konstatoval Tobiáš.

Sám zatím neví, co s klubem po sestupu bude. Vedení se pře s městem o dotace a je otázkou, zda Jaroslav Starka se synem Janem budou mít chuť do klubu investovat tak, aby mohl bojovat o návrat do ligy.

"Zatím vůbec nevím, co bude. Uvidím, až v pondělí dorazím do práce, až to proberu s majiteli. Tam asi budeme vědět, co bude dál," řekl Tobiáš.

Potápějící se loď však opouštět nechce a rád by pomohl Příbram dostat zpět do ligy. "Já bych ambice a chuť na boj o postup měl. Mám i smlouvu na rok, takže pokud majitelé rozhodnou, že se Příbram bude chtít za rok vrátit do ligy, a věřím, že se tak rozhodnou, tak já bych chtěl být ten, kdo k tomu Příbram povede," dodal devětatřicetiletý trenér.

