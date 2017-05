Synot liga - Bartolomeu na podzim hrál druhou ligu a teď rozhodl finále poháru

© fcfastavzlin.cz - Fotbalisté FC FASTAV Zlín

Dnes 11:09 - Nečekaného hrdinu mělo finále domácího fotbalového poháru MOL Cupu. O výhře Zlína 1:0 nad Opavou rozhodl jediným gólem záložník s angolskými kořeny Robert Bartolomeu, který na podzim hostoval v druholigovém Znojmě a dosud má na kontě jedinou ligovou trefu. Proto bral dnešní branku jako satisfakci a označil ji za životní.

"Zatím asi můj nejcennější gól v kariéře. Žádný hrdina ale nejsem. Táhli jsme to jako tým. Já dal gól, ale makali jsme všichni jako tým," řekl novinářům Bartolomeu.

"Je to zadostiučinění za tu tvrdou práci, že jsem to nevzdal. Je to skvělý pocit a na nějaký podzim se už může zapomenout," doplnil třiadvacetiletý záložník.

Prosadil se ve dvacáté minutě nečekanou střelou na přední tyč. "Ťukl jsem si to tam s Beauguelem, vystřelil jsem, skočilo to a padlo to na první tyč. Gólman by si měl asi přední tyč hlídat. Trenér říkal před zápasem, ať střílím, že mám dobrou střelu," uvedl Bartolomeu.

Sezonu začal na hostování ve Znojmě, v zimní pauze se do Zlína vrátil, ale v úvodu jara nehrával. Až v posledních dvou ligových zápasech se dostal do základní sestavy.

"Moc těch startů nemám. Naskakoval jsem spíš jen na konci zápasů, ale poslední zápasy se to otočilo. Hrál jsem v Brně, kde jsme prohráli, pak doma s Jihlavou, to jsme taky prohráli, ale tam už jsem měl dobré šance. Jinak jsem chodil hrávat za béčko. Cítil jsem se v těch zápasech hodně dobře, myslím, že jsem se tam dostal do slušné formy," uvedl Bartolomeu.

"Bartolomeu je náš odchovanec, je výborný, dynamický. Byl na podzim na hostování ve Znojmě, to mu pomohlo. Nikdo ho na jaře nechtěl, řekl jsem, že jeho čas přijde, a on přišel," řekl zlínský trenér Bohumil Páník.

Bartolomeu byl ve finále aktivní a jeho další střelu v závěru zastavilo břevno. "Je to škoda, věřil jsem, že dám v zápase ještě druhý gól. Věřil jsem, že ještě jeden přidáme, že se uklidníme a bude se nám hrát v závěru líp. Mrzelo to, protože jsme věděli, že Opava z nějaké standardky může dát gól, že jsou v tom silní. Ubránili jsme to a teď je to strašně dobrý pocit. Nedovedu si představit, jaké budou oslavy," smál se Bartolomeu.

Zlínští jsou díky jeho gólu jediný zápas od senzačního postupu do skupiny Evropské ligy. Potřebují k tomu výhru Manchesteru United ve finále tohoto ročníku nad Ajaxem Amsterodam. "Větší motivace než Evropská liga nemůže být. Je to historický záznam pro celý Zlín, pro celé Česko. Přesvědčili jsme se, že i klub jako Zlín se může dostat takhle daleko. Budu Manchesteru fandit, to je jasné. Možná půjdeme s klukama podívat se někam na ten zápas, aby to mělo lepší nádech a mohli jsme případně rovnou slavit. Věřím, že by Ajax mohli udělat," uvedl Bartolomeu.

"Manchester musí uspět. Mám dost známých, kteří fandí Manchesteru, ti jim budou fandit. Já si určitě vezmu aspoň šálu. Když to zvládnou, pošleme jim asi poděkování," smál se zlínský brankář Stanislav Dostál.

